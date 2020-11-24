سهیل ذوقی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره اینکه خرید ملک از بورس کالا چه جذابیتی ممکن است برای مردم داشته باشد، گفت: بزرگترین مزیت عرضه املاک در بورس کالا، شفافیت آن است. ضمن آنکه افراد به منظور قیمت پایه، هویت عرضه کننده، شرایط ملک و موارد دیگر به بورس کالا اعتماد بیشتری دارند و با اطمینان بیشتری اقدام به خرید ملک می‌کنند.

ذوقی ادامه داد: در اولین تجربه معامله مسکن در بورس کالا، شرکت عمران شهر جدید پردیس یک باب واحد تجاری را به صورت ۳۰ درصد نقد و ۷۰ درصد اقساط ۴۸ ماهه به خریدار واگذار کرد؛ پس از آن یک بانک خصوصی یک ملک دیگر را در بورس کالا فروخت و حالا وزارت دفاع برای عرضه پای کار آمده است. بدون شک نبود تشریفات و مراحل زمانبر مزایده به مرور باعث استقبال به عرضه بیشتر املاک در بورس کالا می‌شود همانطور که به تازگی درخواست‌های زیادی برای عرضه ارائه شده است.

به گفته این کارشناس بازار سرمایه، رفته رفته با انجام چندین معامله اعتماد بزرگی در میان خریداران ملک در بورس ایجاد می‌شود و از طرفی در بورس کالا چون کشف قیمت عادلانه و براساس عرضه و تقاضا است، نهادهای دولتی، بانک‌ها و سایر بخش‌های عمومی می‌توانند با قیمت عادلانه تری اموال خود را به فروش برسانند.

وی افزود: رونق معاملات املاک دولتی و خصوصی در بورس کالا، بازار ملک به خصوص مزایده‌ها را به سمت شفافیت می‌برد و از واسطه گری های مخرب که عامل افزایش کاذب قیمت می‌شد جلوگیری می‌کند.

وی تاکید کرد: قیمت گذاری‌های صحیح براساس نظر کارشناسی شده، وجود فضای سالم و رقابتی باعث جذب مشتریان بیشتر شده و پیش بینی می‌شود عرضه‌های املاک و اراضی بسیار موفق دنبال شود.

به گزارش خبرنگار مهر، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در راستای برنامه فروش املاک مازاد خود، یک قطعه زمین محصور شده واقع در شهرستان دماوند را به قیمت پایه ۱۳۰ میلیارد ریال در تاریخ ۹ آذر ماه امسال در بورس کالای ایران روی میز فروش می‌گذارد.

این قطعه زمین به مساحت ۳۶۲۳.۴۵ مترمربع دارای سند شش دانگ واقع در شهرستان دماوند- دشت مشاء است و تضمین متقاضیان خرید برای شرکت در حراج مبلغ ۳.۹ میلیارد ریال معادل سیصد و نود میلیون تومان (۳ درصد قیمت پیشنهادی فروشنده) به صورت واریز وجه نقد یا تودیع ضمانت نامه بانکی در نظر گرفته شده است.