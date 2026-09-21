بستری بیماران تنفسی در کاشان ۲ برابر شد؛ هشدار درباره موج جدید

مائده نجفی‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افزایش تعداد بیماران تنفسی طی یک ماه گذشته اظهار کرد: بیماری کرونا مجدداً در حال افزایش است و ویروس در گردش، از نظر علائم، شباهت زیادی به سویه‌های قبلی دارد.

وی ابراز کرد: با گذشت زمان، ایمنی ایجادشده در جامعه تا حدودی کاهش یافته و اثر واکسن‌های قبلی نیز کمتر شده است؛ همچنین ایمنی ناشی از ابتلای قبلی نیز به مرور کاهش پیدا کرده و همین موضوع می‌تواند در افزایش موارد بیماری نقش داشته باشد.

متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه تعداد بیمارانی که با علائم شدید مراجعه می‌کنند نیز افزایش یافته است، تصریح کرد: درگیری ریه و نیاز به بستری در بیماران تنفسی نسبت به گذشته بیشتر شده و طی یک ماه گذشته تعداد بستری بیماران تنفسی در بیمارستان‌های منطقه تقریباً دو برابر شده است.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون مدیریت تخت‌های بیمارستانی انجام شده است، اما اگر روند افزایشی بیماری ادامه پیدا کند، به‌ویژه با توجه به احتمال بازگشایی مدارس، ممکن است در مدیریت تخت‌های بیمارستانی و ارائه خدمات به سایر بیماران غیرتنفسی با مشکل مواجه شویم.

نجفی‌زاده تصریح کرد: در شرایط فعلی، رعایت توصیه‌های بهداشتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و افراد باید تا حد امکان از حضور در تجمعات خودداری کنند.

وی افزود: در صورتی که حضور در تجمعات اجتناب‌ناپذیر است، استفاده از ماسک توصیه می‌شود. همچنین شست‌وشوی مرتب دست‌ها و رعایت مراقبت‌های فردی از مهم‌ترین اقداماتی است که افراد می‌توانند برای کاهش خطر ابتلا انجام دهند.

متخصص عفونی و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان درباره علائم بیماری نیز گفت: بیماری در ابتدا می‌تواند با تب، علائم عمومی، بی‌اشتهایی، بدن‌درد و گلودرد خود را نشان دهد و با توجه به ویژگی‌های سویه اومیکرون، گلودرد در مبتلایان می‌تواند علامت برجسته‌ای باشد.

وی تأکید کرد: اگر علائم بیماری بیش از سه روز ادامه پیدا کند، تب طولانی شود یا گلودرد و احساس ناخوشی بیمار تداوم داشته باشد، لازم است فرد برای بررسی بیشتر به پزشک یا مراکز تخصصی مراجعه کند تا در صورت نیاز، درمان مناسب سریع‌تر آغاز شود.

نجفی‌زاده خاطرنشان کرد: در صورت بروز علائمی مانند تنگی نفس، درد قفسه سینه یا سرفه‌های مداوم، ممکن است بیمار نیازمند تصویربرداری، بستری یا در مواردی درمان تزریقی باشد و نباید مراجعه به پزشک را به تأخیر بیندازد.

وی در پایان با تأکید بر اهمیت پیشگیری گفت: با توجه به افزایش موارد بیماری و روند صعودی بستری بیماران تنفسی، رعایت مراقبت‌های فردی، پرهیز از تجمعات غیرضروری و استفاده از ماسک در محیط‌های شلوغ می‌تواند در کنترل انتقال بیماری مؤثر باشد.