۸حادثه ۲۴ ساعت اخیر در اصفهان ۱۷ مصدوم و یک فوتی داشت

محسن مؤمنی در گفتگو با خبرنگار مهر با تشریح جزئیات اقدامات امدادی جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان در ۲۴ ساعت گذشته اظهار کرد: نیروهای امدادی این جمعیت در قالب تیم‌های عملیاتی پایگاه‌های مختلف، موفق به پوشش امدادی ۸ حادثه در محورهای مختلف و مراکز جمعیتی استان شدند.

وی با اشاره به تفکیک مأموریت‌های امدادی انجام‌شده افزود: از مجموع ۸ مأموریت ثبت‌شده در ۲۴ ساعت منتهی به ۲۹ شهریورماه، ۶ مورد مربوط به حوادث جاده‌ای و ترافیکی، یک مورد ارائه خدمات حضوری به مراجعان پایگاه‌ها و یک مورد نیز عملیات مربوط به فوریت‌های پزشکی بوده است.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر استان اصفهان با اشاره به آمار آسیب‌دیدگان این حوادث تصریح کرد: در جریان این سوانح در مجموع ۲۰ نفر دچار حادثه شدند که از این تعداد، ۱۷ نفر با مصدومیت و جراحت روبه‌رو شدند. با حضور به‌موقع نجاتگران و انجام اقدامات اولیه درمانی، ۶ نفر از مصدومان به مراکز درمانی منتقل شدند و ۲ نفر نیز به صورت سرپایی در محل خدمات لازم را دریافت کردند؛ متأسفانه علیرغم تلاش نیروهای امدادی، یک تن از هم‌وطنان در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.

مؤمنی درباره پایگاه‌های امدادی درگیر در این حوادث خاطرنشان کرد: نجاتگران و عوامل عملیاتی پایگاه‌های «کرکس» و «ابیازن» نطنز، «موته» گلپایگان، «مورچه‌خورت» شاهین‌شهر، «دزج» دهاقان (با انجام دو مأموریت)، «ظفرقند» اردستان و «نوغان» بویین‌میاندشت در کوتاه‌ترین زمان ممکن در صحنه حوادث حضور یافته و به یاری مصدومان و حادثه‌دیدگان شتافتند.

وی ضمن تأکید بر لزوم رعایت سرعت مطمئنه و پرهیز از رانندگی در شرایط خستگی و خواب‌آلودگی از سوی رانندگان، یادآور شد: شماره ملی ۱۱۲ (ندای امداد) به‌صورت شبانه‌روزی و بدون نیاز به سیم‌کارت، آماده دریافت گزارش‌های حوادث و اعزام تیم‌های امداد و نجات در تمامی محورهای استان است.