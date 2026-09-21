رشد ۲۴ درصدی اجرای آرای قطعی کمیسیون‌ ماده ۱۰۰ در تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، تورج فرهادی، با تشریح فرآیند رسیدگی به تخلفات ساختمانی اظهار کرد: بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، در صورت وقوع تخلف ساختمانی، شهرداری میتواند با تنظیم فرم خلاف، موضوع را برای رسیدگی به کمیسیونهای ماده ۱۰۰ ارجاع دهد. اعضای این کمیسیونها شامل نمایندگان وزارت کشور، شورای اسلامی شهر و قاضی دادگستری هستند و کمیسیون با رعایت حقوق طرفین و پس از احراز تخلف، متناسب با کیفیت تخلف و در چارچوب تبصرههای ماده ۱۰۰، درباره تعیین جریمه، قلع بنا یا تعطیلی تصمیمگیری میکند.
وی افزود: بر اساس تبصره یک ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و دستورالعملها و بخشنامههای مربوط، اجرای آراء صادره از کمیسیونهای ماده ۱۰۰ بهعنوان مرجع شبهقضایی، بر عهده شهرداریهای مناطق ۲۲گانه است و تا زمانی که این آرا از سوی مراجع ذیصلاح قضایی نقض یا بلااثر نشده باشند، از قوت قانونی برخوردارند.
فرهادی با تأکید بر اهمیت اجرای بهموقع آراء قطعی ادامه داد: اجرای آرا آخرین مرحله رسیدگی به تخلفات ساختمانی است و نتیجه اقدامات شهرداری در مواجهه با ساختوسازهای غیرمجاز در این مرحله محقق میشود. تأخیر یا عدم اجرای آرا میتواند ضمن افزایش تعداد پروندههای اجرانشده، با گذشت زمان، فرآیند اجرا را دشوارتر کند.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری تهران گفت: در راستای ارتقاء کیفیت و تسریع در اجرای آرا و کاهش میانگین ماندگاری آراء اجرانشده، اداره کل اقدامات مختلفی از جمله بررسی عملکرد مناطق و نواحی در قالب نظارت ستادی حضوری با حضور شهرداران مناطق، کنترل روند اجرای آرا، تعیین شاخصهای ارزیابی و رتبهبندی مناطق و پایش مستمر وضعیت دادنامههای رد شکایت دیوان عدالت اداری را در دستور کار قرار داده است.
وی افزود: دعوت از مسئولان اجرای احکام مناطق و اخذ توضیحات درباره وضعیت اجرا، برگزاری جلسات آموزشی، الزام رؤسای اجرای احکام به کنترل و مراقبت از آرای اجراشده، بازنگری و تحلیل آرای اجرایی و تفکیک و اولویتبندی آنها بر اساس اهمیت موضوع، از دیگر اقدامات انجامشده در این زمینه است.
فرهادی همچنین از تدوین و ابلاغ بخشنامههایی برای تسهیل اجرای آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ خبر داد و گفت: از جمله این اقدامات، بخشنامه معاونت شهرسازی و معماری است که با هدف تسهیل فرآیند اجرای آرا ابلاغ شده است.
وی با اشاره به نتایج این اقدامات اظهار کرد: بر اساس اطلاعات سامانه ماده ۱۰۰، در سال ۱۴۰۴ تعداد ۳۲۸۰ مورد رأی در مناطق ۲۲گانه اجرا شده که نسبت به سال ۱۴۰۳، رشد ۲۴ درصدی داشته است. همچنین در پنجماهه سال ۱۴۰۵، تعداد ۹۲۸ مورد اجرای رأی به ثبت رسیده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، رشد ۱۷ درصدی را نشان میدهد.
مدیرکل امور اجرایی کمیسیونهای ماده ۱۰۰ شهرداری تهران در پایان خاطرنشان کرد: این افزایش در اجرای آراء قطعی، با توجه به شرایط حساس کنونی کشور و جنگ تحمیلی، بیانگر اثربخشی اقدامات و پیگیریهای اداره کل در پیشبرد اهداف شهرداری تهران در زمینه اجرای آرای کمیسیونهای ماده ۱۰۰ است.
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