اجرای ۸۰۰ برنامه هفته دفاع مقدس در شهرستان رشت

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل میرغضنفری صبح دوشنبه در نشست هماهنگی برنامههای هفته دفاع مقدس شهرستان رشت، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران اظهار کرد: دفاع مقدس بخش ارزشمندی از فرهنگ و تاریخ معاصر این سرزمین است و مفاهیمی همچون شجاعت، ایثار، دفاع از میهن، وحدت و همدلی در آن دوران به زیباترین شکل معنا پیدا کرد.
وی با اشاره به حمایت گسترده کشورهای مختلف از رژیم بعث عراق در جنگ تحمیلی افزود: ملت ایران در آن دوران با تکیه بر ایمان، وحدت و حضور مردم در کنار نیروهای مسلح ایستادگی کرد و امروز با سربلندی از آن مقطع تاریخی و رشادتهای رزمندگان، شهدا، جانبازان و آزادگان یاد میکنیم.
فرماندار شهرستان رشت با بیان اینکه دفاع مقدس تنها روایت میدان نبرد نیست، تصریح کرد: بخش مهمی از این حماسه در پشت جبههها شکل گرفت؛ از جوانانی که داوطلبانه راهی جبهه شدند تا مادران و خانوادههایی که با کمترین داشتههای خود از رزمندگان پشتیبانی کردند و همین همراهی عمومی، وحدت و همبستگی را به یکی از مهمترین سرمایههای کشور تبدیل کرد.
میرغضنفری با تأکید بر ضرورت انتقال فرهنگ دفاع مقدس به نسل جدید گفت: بسیاری از نوجوانان و جوانان امروز آن دوران را تجربه نکردهاند و وظیفه ماست با روایت درست و اثرگذار، آنان را با فداکاری نسلی آشنا کنیم که برای دفاع از دین، میهن، امنیت و تمامیت ارضی کشور از جان و سلامتی خود گذشت.
وی با اشاره به نقش کتاب، هنر و روایتهای مستند در انتقال مفاهیم دفاع مقدس اظهار کرد: روایت زندگی رزمندگان، جانبازان، آزادگان و خانوادههای شهدا میتواند برای نسل جوان ملموس و اثرگذار باشد و باید از ظرفیتهای فرهنگی و هنری برای زنده نگه داشتن این بخش مهم از تاریخ کشور بهره گرفت.
فرماندار رشت وحدت و همدلی را از مهمترین درسهای دفاع مقدس دانست و افزود: تجربه آن دوران نشان داد با همراهی و همدلی میتوان از سختترین بحرانها عبور کرد؛ امروز نیز مردم، مسئولان، نیروهای مسلح، عرصه دیپلماسی و سایر بخشهای کشور باید در چارچوب منافع ملی و با حفظ وحدت در کنار یکدیگر حرکت کنند.
میرغضنفری در ادامه با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای هفته دفاع مقدس در شهرستان رشت گفت: امسال قریب به ۸۰۰ برنامه فرهنگی، اجتماعی، معنوی و تبیینی در سطح شهرستان و بخشهای تابعه برگزار خواهد شد که هدف اصلی آنها زنده نگه داشتن یاد شهدا و ایثارگران و انتقال ارزشها و دستاوردهای دفاع مقدس به نسلهای جدید است.
وی دیدار با خانوادههای معظم شهدا، جانبازان و ایثارگران را از برنامههای مورد تأکید این ایام عنوان کرد و گفت: ما خود را مدیون خانوادههایی میدانیم که عزیزانشان را برای دفاع از کشور تقدیم کردهاند و نباید اجازه دهیم خانواده شهدا و ایثارگران احساس کنند که فراموش شدهاند.
فرماندار شهرستان رشت همچنین بر دیدار با خانوادههای شهدای جنگ ۱۲ روزه و تکریم پیشکسوتان دفاع مقدس تأکید کرد و افزود: پیشکسوتانی که امروز راوی آن دوران هستند و همچنین عزیزانی که به دلیل مجروحیت، معلولیت یا کهولت سن در منازل حضور دارند، سرمایههای ارزشمند کشور هستند و دیدار با آنان و شنیدن روایتهایشان باید مورد توجه قرار گیرد.
وی با تأکید بر مشارکت دستگاههای اجرایی، شهرداریها و بخشداریها در برنامههای هفته دفاع مقدس خاطرنشان کرد: فضاسازی شهری و اداری متناسب با این مناسبت، کمترین اقدامی است که دستگاهها میتوانند انجام دهند و همه مجموعهها باید متناسب با ظرفیت خود برای گرامیداشت این بخش مهم از تاریخ معاصر کشور نقشآفرینی کنند.
میرغضنفری همچنین از برپایی میزهای خدمت در مرکز شهرستان و بخشهای تابعه در ایام هفته دفاع مقدس خبر داد و بر برگزاری نشستهای فرهنگی و صمیمی با حضور پیشکسوتان دفاع مقدس برای کارکنان دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش اصناف و بازاریان در پشتیبانی از جبههها در دوران دفاع مقدس اظهار کرد: بازاریان و اصناف از ابتدای انقلاب اسلامی در مقاطع مختلف در کنار مردم و کشور حضور داشتهاند و بخش مهمی از پشتیبانی جبههها نیز با همراهی آنان انجام شد؛ از این رو نقش و همراهی این قشر نیز باید در برنامههای گرامیداشت هفته دفاع مقدس مورد توجه قرار گیرد.
فرماندار رشت در پایان با قدردانی از سپاه و بسیج، بنیاد شهید و امور ایثارگران، شهرداریها، بخشداران و دستگاههای اجرایی مشارکتکننده در برنامههای هفته دفاع مقدس گفت: خروجی این برنامهها باید تقویت وحدت و همدلی و انتقال درست فرهنگ ایثار و مقاومت به نسلهای آینده باشد؛ فرهنگی که یکی از سرمایههای ماندگار کشور و میراث ارزشمند دوران دفاع مقدس است.
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