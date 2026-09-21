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۳۰ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۱۲

پیام تسلیت عارف در پی درگذشت آیت‌الله شبیری زنجانی

پیام تسلیت عارف در پی درگذشت آیت‌الله شبیری زنجانی

معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت آیت‌الله سید موسی شبیری زنجانی را تسلیت گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی را تسلیت گفت و از این مرجع عالی‌قدر به‌عنوان فقیهی برجسته و استوانه علمی حوزه‌های علمیه یاد کرد.

متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت جانگداز فقیه عالی‌قدر، عالم ربانی و مرجع والامقام جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (قدس‌الله سره‌الشریف)، موجب تأثر و تأسف عمیق شد.
این عالم برجسته و استوانه علمی حوزه‌های علمیه، عمری مبارک را در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، تربیت شاگردان برجسته و پاسداری از حریم تقوا و فقاهت سپری نمود و منشأ خدمات ماندگار علمی و معنوی به جهان اسلام و حوزه علمیه قم بود.
این ضایعه اسفناک و بزرگ را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های مقدسه علمیه، شاگردان، بیت مکرم و معزز ایشان، عموم علاقه‌مندان و مردم شریف ایران تسلیت عرض می‌نمایم.
از درگاه خداوند متعال برای آن مرجع فقید، علو درجات، هم‌نشینی با اولیاءالله و اجداد طاهرینش، و برای بیت مکرم و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور

کد مطلب 6953501
رامین عبداله شاهی

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