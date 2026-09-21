به گزارش خبرگزاری مهر، محمد رضا عارف معاون اول رئیس‌جمهور در پیامی درگذشت آیت‌الله العظمی سید موسی شبیری زنجانی را تسلیت گفت و از این مرجع عالی‌قدر به‌عنوان فقیهی برجسته و استوانه علمی حوزه‌های علمیه یاد کرد.

متن پیام محمدرضا عارف به شرح زیر است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ

درگذشت جانگداز فقیه عالی‌قدر، عالم ربانی و مرجع والامقام جهان تشیع، حضرت آیت‌الله العظمی حاج سید موسی شبیری زنجانی (قدس‌الله سره‌الشریف)، موجب تأثر و تأسف عمیق شد.

این عالم برجسته و استوانه علمی حوزه‌های علمیه، عمری مبارک را در مسیر ترویج معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام)، تربیت شاگردان برجسته و پاسداری از حریم تقوا و فقاهت سپری نمود و منشأ خدمات ماندگار علمی و معنوی به جهان اسلام و حوزه علمیه قم بود.

این ضایعه اسفناک و بزرگ را به محضر حضرت ولی‌عصر (عج)، مقام معظم رهبری، مراجع عظام تقلید، حوزه‌های مقدسه علمیه، شاگردان، بیت مکرم و معزز ایشان، عموم علاقه‌مندان و مردم شریف ایران تسلیت عرض می‌نمایم.

از درگاه خداوند متعال برای آن مرجع فقید، علو درجات، هم‌نشینی با اولیاءالله و اجداد طاهرینش، و برای بیت مکرم و سایر بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل مسألت دارم.

محمدرضا عارف

معاون اول رئیس‌جمهور