سقوط اوراق تسهیلات مسکن به دامنه ۶۰ هزار تومان

به گزارش خبرنگار مهر، ۵ روز از آذرماه گذشته و هیچیک از نهادهای متولی ارائه آمار بازار مسکن (معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی یا بانک مرکزی) گزارش تحلیلی بازار مسکن آبان ماه را منتشر نکرده‌اند. مشاهدات میدانی از کاهش معاملات مسکن در یک ماه اخیر حکایت دارد؛ موضوعی که مصطفی قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران املاک نیز به آن اشاره داشته و از کاهش ۴۸ درصدی معاملات مسکن در شهر تهران در آبان ماه در مقایسه با مهر ماه خبر داده است.

آماری که مبتنی بر مشاهدات میدانی است و تا زمانی که گزارش رسمی وزارت راه و شهرسازی یا بانک مرکزی منتشر نشود، نمی‌توان صحت آن را تائید کرد. البته خسروی از انجام ۵ هزار و ۷۲ فقره معامله مسکن در تهران در آبان ماه خبر داده و سپس در مقایسه با آمار معاملات مسکن در مهر ماه، کاهش ۴۸ درصدی معاملات را نتیجه گرفته است؛ حال آنکه میزان معاملات مهرماه در تهران، طبق اعلام بانک مرکزی ۸ هزار و ۶۵۶ فقره بوده که اگر تعداد معاملات ابان، طبق گفته قلی خسروی ۵ هزار و ۷۲ فقره باشد، میزان افت معاملات در آبان ۴۱ درصد می‌شود.

فاکتور فوق (رکود بازار مسکن به دلیل کاهش قدرت خرید مردم) در کنار افزایش عرضه اوراق تسهیلات مسکن صادره در آبان ۹۹ با نماد معاملاتی «تسه ۹۹۰۸» در بازار سرمایه، سبب شده تا قیمت اوراق حق تقدم استفاده از تسهیلات مسکن بانک عامل بخش مسکن در معاملات امروز با سقوط به کانال ۶۰ هزار تومانی، در دامنه ۶۶ تا ۷۲ هزار تومان برای نمادهای مختلف زیرمجموعه تسه به فروش برسد.

همچنین تابلوی اوراق تسهیلات مسکن در معاملات امروز فرابورس با منفی ۴.۵ تا ۵ درصد برای همه نمادهای تسه ثبت شده و تابلوی این اوراق را قرمزپوش کرده است.

با توجه به فشار عرضه اوراق تسهیلات مسکن صادره در آبان ماه با نماد تسه ۹۹۰۸ که با فروش حدوداً ۴۰ هزار برگه، سبب کاهش قیمت این اوراق شده، اما دارندگان سایر نمادها از عرضه آن در معاملات امروز خودداری کرده‌اند؛ به گونه‌ای که تنها در دو نماد، حجم عرضه‌ها به هزار برگه می‌رسد و در سایر نمادهای تسه، میزان عرضه اوراق تسهیلات مسکن کمتر از ۱۰۰ برگه و تعداد معاملات مربوطه نیز عمدتاً تک رقمی است.

ارزان‌ترین برگه تسهیلات مسکن در معاملات امروز تسه ۹۷۰۹ (اوراق مسکن آذر ۹۷) با نرخ ۶۶ هزار و ۳۶۹ تومان و گران‌ترین برگه نیز تسه ۹۸۰۵ (اوراق مسکن مرداد ۹۸) با قیمت ۷۲ هزار و ۷۰۰ تومان بود.

از آنجا که برای دریافت تسهیلات ۲۴۰ میلیون تومانی خرید مسکن زوجین (سقف رقم وام مسن در تهران) متقاضیان می‌بایست ۴۸۰ برگه با میانگین قیمت ۶۷ هزار تومان خریداری کنند، لذا هزینه دریافت وام مسکن به ۳۲ میلیون و ۱۶۰ هزار تومان کاهش یافته است.