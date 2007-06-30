نگاهی به موقعیت مسلمانان عمان

به گزارش خبرنگار مهر، کشور عمان در منتهی الیه شرق و جنوب شرقی شبه جزیره عربستان واقع شده است. سرزمین عمان به صورت یک کمربند ساحلی در حد فاصل بین ربع الخالی و دریای عرب قرار گرفته است. تا اوایل قرن نوزدهم به تمامی نواحی شرقی شبه جزیره عربستان، عمان اطلاق می شد که بعدها به دو قسمت تقسیم گردید . یکی «عمان متصالح» شامل هفت امارات متصالح و دیگری سرزمین اصلی عمان .

این کشور به غیر از چند جزیره کوچک در دهانه تنگ هرمز صاحب چندین جزیره نیز در دریای عرب می باشد.

عمان یک جامعه عشیره ای با طرز فکر و آداب و رسوم سنتی است، درگیری دائمی بین قبایل این سرزمین که تعداد آنها به 200 عشیره می رسد از ویژگیهای اصلی این کشور است .

زبان و خط

زبان رایج و رسمی عمان، عربی است ولی اهالی ظفار با زبان مخصوص خود که شباهت کمی به عربی دارد و زبان شناسان آن را با عربی از یک ریشه می دانند که با لهجه های آفریقایی اختلاط پیدا کرده، صحبت می کنند که شباهت چندانی به عربی ندارد.

عمان و مردم آن از اولین کشورهایی بودند که در زمان پیامبر اسلام با آغوش باز دعوت به اسلام را پذیرفتند، پس از ظهور خوارج یک شاخه فرعی از مذهب اسلام، به نام اباضی پدید آمد آنها عمان را محل عمده فعالیت های خود قرار دادند و کم کم با گرایش مردم عمان به آنها دست به تشکیل حکومت اسلامی بر مبنای مذاهب «اباضی» که شاخه ای از مذهب خوارج نهروان و یکی از مذاهب هشتگانه اسلامی است، زدند.

حدود 30 درصد مردم عمان نیز اهل سنت و 23 درصد را شیعیان تشکیل می دهند . شیعیان نیز به طور عمده در مسقط و نیز شهرهای استان ساحلی «باطنه» زندگی می کنند.

به گزارش مهر، می توان گفت که میزان پایبندی و گرایش مردم به مذهب در عمان از بسیاری از کشورهای عربی دیگر بیشتر است که این امر نتیجه قرنها حکومت رهبران مذهبی بر این سرزمین است که با اصول شرعی مملکت را اداره کرده اند.

لذا مذهب وهابی بر خلاف بیشتر کشورهای همجوار عربستان سعودی در کشور عمان نتوانسته کمترین نفوذی داشته باشد.

روابط مذاهب مختلف با یکدیگر

در کشور عمان پیروان مذاهب اباضی، سنی، شیعه در حال حاضر در کمال آرامش و صمیمیت در کنار هم زندگی می کنند و هیچگونه بر خورد افکار و سیاست مذهبی بین آنها رخ نمی دهد .

پیروان این مذاهب به دلیل وصلتهای خانوادگی بیشتر با هم فامیل هستند. هم اکنون پیروان مذاهب در مراسم مذهبی یکدیگر شرکت می کنند و حتی اباضیها در حسینیه های شیعه برای احترام حضور می یابند.

اوضاع اجتماعی، فرهنگی و آموزشی

به علت شرایط خاص دوران سلطنت سعید بن تیمور و عدم وجود رادیو و تلویزیون، مطبوعات، مدارس و دانشگاهها، رشد و افزایش آگاهیهای اجتماعی مردم عمان وجود نداشت بعد از سقوط سعید بن تیمور، آزادی محدودی پیدا شد و الان افرادی مشاهده می شوند که با مسائل خارج از مرزهای خود آشنا هستند.

رسانه های گروهی

در عمان تا قبل از سلطان سعید هیچ نوع وسائل ارتباط جمعی نبود ولی بعد از سقوط وی، اولین روزنامه به نام «عمان» منتشر شد که تا کنون در حقیقت سخنگو و ناشر افکار دولت محسوب می شود پس از آن مجله «العقیده» بود که مطالبی درباره عقیده اسلامی و بر ضد مارکسیسهای ظفاری منتشر می کرد. در سال 1970 رادیوهای «مسقط و صلاله» راه اندازی شدند و چند سال بعد ایستگاه تلویزیون رنگی در مسقط شروع به کار کرد.

در حال حاضر روزنامه های عمان و الوطن به زبان عربی و عمان آبزرور به زبان انگلیسی حاوی مطالب سیاسی، خبری با تیراژهای بالا منتشر می شوند و دارای موضع رسمی دولت هستند .

اوضاع اقتصادی

از مشخصات اصلی اقتصاد عمان تک محصولی و وابستگی شدید به در آمد نفت و حاکم بودن نظام اقتصادی مصرفی بر این کشور است .

از سال 1970 که سلطان قابوس روی کار آمد درآمدهای نفتی صرف برنامه های عمرانی شد و دولت عمان سعی کرده است وابستگی خود را به درآمدهای نفتی کاسته و به صنایع داخلی و زیر بنایی بپردازد و در این راستا مسئله بازار آزاد و خصوصی سازی در این کشور مطرح شد.