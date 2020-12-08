نحوه فعالیت دانشجویان علوم پزشکی در شرایط حاد کرونا

به گزارش خبرنگار مهر، این نامه که از سوی دکتر علی‌اکبر حق دوست به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده، نحوه حضور دانشجویان تشریح شده است.

در این نامه آمده است: با توجه به ادامه شیوع بیماری کووید ۱۹ و لزوم تعیین تکلیف آموزش دانشجویان علوم پزشکی و با توجه به مصوبه ستاد ملی مدیریت کرونا در خصوص تداوم فعالیت‌های آموزشی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی در نیمسال تحصیلی جاری، دانشگاه‌ها با توجه به وضعیت کلی استان و شهرستان محل استقرار دانشگاه اقدامات لازم با رعایت کلیه پروتکل‌های بهداشتی و دستورالعمل‌های معاونت بهداشتی وزارت بهداشت عمل کنند.

شرایط کارآموزی پزشکی عمومی

دوره کارآموزی بدون تعطیلی با شرایط زیر ادامه پیدا کند:

حضور داوطلبانه و اختیاری کارآموز در بخش‌ها با ارائه درخواست کتبی دانشجو به دانشکده

در صورتی که دانشجو سه چهارم (۳/۴) دوره هر بخش را بر طبق کوریکولوم های آموزشی گذرانده باشد، مشروط به عدم غیبت بیش از حد مجاز (بیش از یک هفدهم ۱/۱۷ ساعت حضور در بخش)، بخشی آموزشی گذرانده اعلام شده و قابل قبول خواهد بود، در صورتی که طول دوره حضور در یک بخش کمتر از سه چهارم (۳/۴) باشد، دانشجو موظف به گذراندن مجدد دوره است.

گذراندن دروس تئوری بالینی به صورت حضوری و یا مجازی و شرکت در آزمون آنها الزامی است.

دانشجویانی که تمایلی به ادامه دوره کارآموزی بالینی در شرایط حاضر و به دلیل نگرانی از شیوع بیماری کووید ۱۹ ندارند، با ارائه درخواست کتبی به دانشکده مبنی بر مرخصی تحصیلی، می‌توانند از مرخصی تحصیلی بدون احتساب در سنوات استفاده کنند. از دانشجویان شهریه پرداز نیز بابت مدت مرخصی، شهریه ثابت اخذ نشود.

در صورت حذف کلی نیمسال تحصیلی به درخواست دانشجو، شهریه پرداخت شده محفوظ مانده و جهت نیمسال آینده محاسبه شود.

کارورزی پزشکی عمومی

کارورزی در تمامی دانشکده‌ها لازم است فعالیت و تحت هیچ شرایطی تعطیل نباشد.

در شرایط قرمز، حضور کارورزان به صورت کشیک تعطیلات و بر حسب نیاز حداکثر به صورت کشیک و پست کشیک و در شرایط غیر قرمز به صورت روتین و آموزش تلفیقی (مجازی و حضوری) خواهد بود.

در صورت الزام و نیاز شدید حضور فراتر از کشیک کارورز در ایام قرمز، دانشکده‌ها می‌توانند از حضور دانشجویان کارورز داوطلب به صورت کامل استفاده کنند.

کارورزانی که در این مواقع، حضور داوطلبانه داشته باشند، با تایید دانشگاه مربوطه به انتخاب خود، از یکی از امتیازات کاهش طول دوره طرح معادل روزهای حضور داوطلبانه، نمرات ارزشیابی بالاتر به لحاظ مسئولیت پذیری حرفه‌ای و رفتار اخلاق مدار پزشکی بر اساس تصمیم گروه آموزشی مربوطه، دریافت کمک هزینه کارورزی تا حداکثر ۲ برابر میزان پرداختی در صورت نیاز، با تصویب هیات امنا و یا هیات رئیسه دانشگاه برای ایام حضور داوطلبانه و تقدیرنامه کتبی از ریاست دانشکده برخوردار شوند.

حضور کارآموزان و کارورزان در بخش‌های اجباری آنان نظیر بخش‌های عفونی و داخلی و سایر بخش‌هایی که بیماران کرونایی در آن بستری می‌شوند، با رعایت اصول ایمنی و بهداشتی ابلاغی الزامی است.

در سایر بخش‌ها حضور مطابق معمول خواهد بود و دانشگاه‌ها صرفاً می‌توانند از خدمات کارورزان داوطلب در بخش‌های کرونایی استفاده کنند. همچنین لازم است برنامه آموزشی گروه‌های بالینی مانند گزارش صبحگاهی و ژورنال کلاب و امثال آن ترجیحاً به صورت مجازی و آنلاین برگزار شود.

دانشجویان دندانپزشکی

برای دانشجویانی که تمایلی به گذراندن ادامه دوره کارآموزی (نیمسال‌های ۶ تا ۱۰) به صورت حضوری ندارند، با ارائه درخواست کتبی به دانشکده مبنی بر مرخصی تحصیلی، مرخصی آنان جزء سنوات تحصیلی محسوب نمی‌شود. از دانشجویان شهریه پرداز نیز بابت مدت مرخصی تحصیلی، شهریه ثابت اخذ نشود.

در صورت حذف کلی نیمسال تحصیلی به درخواست دانشجو، شهریه پرداخت شده محفوظ مانده و جهت نیمسال آینده محاسبه شود.

کارورزان دوره دکتری دندانپزشکی (نیمسال‌های ۱۱ و ۱۲) در شرایط قرمز به صورت کشیک حضور داشته باشند.

دستیاران دوره‌های تخصصی دندانپزشکی مشمول تعطیلی در شرایط قرمز کرونا در دانشگاه‌ها نیستند ولی بر اساس شرایط هر دانشکده و با در نظر گرفتن تعداد بیماران مراجعه کننده و تصمیم شورای آموزشی دانشکده در دانشکده حضور یابند.

در صورت الزام و نیاز به حضور فراتر از معمول فعالیت دستیاران و کشیک کارورزان دندانپزشکی در ایام قرمز، دانشکده‌ها می‌توانند از حضور کارورزان یا دستیاران داوطلب با ارائه مشوق‌هایی شبیه کارورزان پزشکی استفاده کنند.

سایر رشته‌های علوم پزشکی

شیوه مدیریت کارآموزی و کارورزی سایر رشته‌ها مانند پرستاری، مامایی و اتاق عمل و رشته‌های توانبخشی مشابه دانشجویان پزشکی است و دوره‌های کارآموزی ایشان بنا به تقاضای ایشان باید باشد. برای دوره دکتری تخصصی و ارشد نیز روش ادامه آموزش همانند ترم گذشته خواهد بود.

کارآموزی داروسازی

دوره کارآموزی داروسازی بر اساس تصمیم، وضعیت دانشگاه و طبق مصوبات پیشین خواهد بود.

دستیاران تخصصی پزشکی

آموزش دستیاران دوره تخصص پزشکی مانند مصوبات گذشته بوده و مشمول تعطیلات فعالیت آموزشی نیستند.

معاونت آموزشی وزارت بهداشت در این نامه تاکید کرده است: با توجه به شرایط بیماری کووید ۱۹ و لزوم تردد حداقلی دانشجویان، دانشگاه‌ها کماکان به بررسی تقاضای دانشجویان متقاضی میهمانی در کلیه دروس از جمله کارآموزی و کارورزی از طریق سامانه میهمانی اقدام کرده و در صورت مهیا بودن شرایط، مساعدت لازم انجام شود.