قیمت انواع میوه و صیفی پرمصرف اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، مصطفی دارایی نژاد درخصوص قیمت انواع صیفی و سبزی پرمصرف در بازار گفت: هم اکنون فلفل تند ریز از ۷۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰ تومان، فلفل شیرین از ۷۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰, بادمجان دلمه‌ای از ۳۵۰۰ تا ۵۵۰۰, بادمجان قلمی از ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ تومان، پیاز زرد از ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ پیاز شیری از ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰, پیاز قرمز از ۶۰۰۰ تا ۸۰۰۰, فلفل دلمه‌ای سبز ۵۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ تومان، کاهو رسمی از ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰, کاهو پیچ سالادی ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان، کدو مسمایی ۳۰۰۰ تا ۷۰۰۰ تومان، گل کلم ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰، گوجه فرنگی بوته رس از ۶۰۰۰ تا ۹۰۰۰، کلم سفید از ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰، کلم قرمز از ۳۰۰۰ تا ۵۵۰۰ تومان، لوبیا سبز از ۱۰۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰، هویج از ۵۰۰۰ تا ۷۰۰۰، سیب زمینی ۳۵۰۰ تا ۵۵۰۰، کرفس از ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰, لیمو ترش سنگی از ۱۲۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰, سبزی خوردن ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ وسبزی جور ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ فروخته می‌شود.

وی افزود: سیر خشک نیز با در هفته جاری از ۲۲۰۰۰ تا ۳۲,۰۰۰ تومان عرضه می‌شود.

رئیس اتحادیه بار فروشان ادامه داد: انار ساوه از ۷۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰, انار شیراز از ۱۰۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰, انار دماوند از ۱۲۰۰۰ تا ۱۹۰۰۰, انگور بی دانه زرد از ۷۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰, انگور بی دانه قرمز از ۱۰۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰, پرتقال تامسون شمال از ۸۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰, پرتقال رسمی جنوب از ۹۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰, پرتقال ناول از ۱۳۰۰۰ تا ۱۹۰۰۰, خرمالوشمال از ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰, خرمالو شهریار از ۹۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰, خرمالو کن از ۱۲۰۰۰ تا ۱۸۰۰۰, سیب قرمز مراغه ۸۰۰۰ تا ۱۳۰۰۰، سیب زرد دماوند از ۱۰۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰, سیب قرمز دماوند از ۵۰۰۰ تا ۹۰۰۰, سیب لبنانی زرد از ۷۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰, کیوی از ۹۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰, هندوانه محبوبی از ۲۵۰۰ تا ۴۰۰۰, هندوانه میناب و خطی از ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰, خیار رسمی از ۵۰۰۰ تا ۸۰۰۰، خیار گلخانه‌ای از ۶۰۰۰ تا ۹۰۰۰، موز ۲۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰۰, لیمو شیرین از ۸۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰, گلابی بیروتی از ۱۷۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰, گلابی شاه میوه از ۱۸۰۰۰ تا ۳۰۰۰۰, نارنج از ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰, نارنگی انشو از ۸۰۰۰ تا ۱۲۰۰۰, نارنگی یافا از ۱۰۰۰۰ تا ۱۴۰۰۰ و نارنگی تخم ژاپنی از ۱۲۰۰۰ تا ۱۵,۰۰۰ تومان عرضه می شود.