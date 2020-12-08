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۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۰:۵۶

رایانه جدید مک با پردازنده ۳۲ هسته‌ای در راه است

رایانه جدید مک با پردازنده ۳۲ هسته‌ای در راه است

اپل در تلاش است در رایانه جدید مک از پردازنده‌های ۳۲ بیتی ای آر ام استفاده کند که قدرت پردازش این رایانه‌ها را به میزان چشمگیری افزایش می‌دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، انتظار می‌رود رایانه‌های جدید مک با چنین قابلیتی تا قبل از پایان سال ۲۰۲۱ از راه برسند. علاوه بر رایانه‌های مک، رایانه‌های مک پرو نیز از سال ۲۰۲۲ به این تراشه‌های ۳۲ هسته‌ای مجهز می‌شوند.

منابع مطلع می‌گویند اپل در حال طراحی مدل‌های متفاوتی از رایانه‌های مک بوک پرو و آی مک نیز هست که دارای پردازنده‌هایی با ۱۶ هسته با عملکرد قوی و ۴ هسته با عملکرد متوسط به منظور افزایش بهره‌وری هستند. این پردازنده‌ها نیز تا بهار سال ۲۰۲۱ آماده شده و در دسترس قرار می‌گیرند.

اپل تولید پردازنده‌های گرافیکی با ۱۲۸ هسته اختصاصی را نیز در دستور کار خود قرار داده است. این شرکت مدتی است تولید رایانه‌های مک با پردازنده‌های اختصاصی ام ۱ را نیز در دستور کار خود قرار داده است. پردازنده‌های ام ۱ ساخت اینتل هشت هسته‌ای هستند. در عین حال اپل هنوز در رایانه‌های مک پرو از تراشه‌های ساخت اینتل استفاده می‌کند.

کد مطلب 5089996

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