به گزارش خبرنگار مهر، حسین اعظمی‌چهاربرج صبح سه‌شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تلاش‌های صورت‌گرفته در دور جدید مدیریت بر دستگاه قضا برای فراهم کردن رضایت هرچه بیشتر مردم اظهار کرد: یکی از بزرگترین معضلاتی که تمامی شعب قضائی کشور را درگیر خود کرده است و بعضاً موجب نارضایتی افراد را نیز فراهم می‌کند، پرونده‌های مسن و معوق هستند.

وی ادامه داد: اگرچه تلاش‌های بسیاری برای رفع این معضل صورت گرفته است اما به دلایل مختلف بخشی از این مشکل هنوز پابرجا بود و حل نشده است.

معاون منابع انسانی دادگستری استان البرز بیان کرد: یکی از توصیه‌های همیشگی مدیران ارشد قوه قضائیه تعیین تکلیف سریع پرونده‌های مسن و معوق است و بر این مبنا اقدامات بسیاری صورت گرفت که نتیجه تأکیدات رئیس قوه قضائیه بود.

وی تصریح کرد: دادگستری استان البرز نیز در این راستا اقدامات ویژه‌ای انجام داده است تا بتواند این معضل را با اصولی‌ترین روش حل کند، برنامه‌ریزی‌های بسیار مطلوبی نیز در این راستا صورت گرفته است که نتایج آن در آینده نزدیک مشخص خواهد شد.

اعظمی چهاربرج با بیان اینکه روش‌های قبلی دارای اشکالات متعددی بود که ماحصل آن انباشت پرونده‌هاست، گفت: در روش‌های قبلی که بیشتر مبتنی بر بازرسی از شعب بود به دلیل سنتی بودن روند علاوه بر صرف هزینه زیاد اطلاعات به صورت سریع و برخط در اختیار قرار نمی‌گرفت و عملاً ابتکار عمل در این حوزه از بین می‌رفت.

راه‌اندازی «سامانه پرونده‌های مسن و معوق» در البرز

وی با اشاره به طراحی سامانه‌ای برای مدیریت پرونده‌های مسن و معوق در استان البرز اظهار کرد: این سامانه با نام سامانه پرونده‌های جریانی مسن و معوق، اطلاعات تمامی این نوع پرونده‌ها را در خود دارد و با تشکیل یک پایگاه داده جامع امکان آمارگیری برای مدیران دادگستری البرز را فراهم کرده است تا به صورت برخط و به لحظه این اطلاعات را مشاهده کنند.

معاون منابع انسانی دادگستری استان البرز بیان کرد: در سامانه پرونده‌های جریانی مسن و معوق دلایل ماندگاری این پرونده‌ها قابل احصاست که یکی از مهمترین قابلیت‌های این سامانه به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: با این امکان مهم شرایطی فراهم خواهد شد تا موانع پیش روی رسیدگی به پروندهای مسن و معوق رفع شود و امکان مدیریت صحیح و کیفی را ایجاد می‌کند.

اعظمی‌چهاربرج در پایان متذکر شد: امیدواریم با سامانه پرونده‌های جریانی مسن و معوق بتوانیم رضایتمندی هرچه بیشتر مراجعان به دستگاه قضا را فراهم کنیم.