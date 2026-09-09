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۱۸ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۲۳

۳۲ حمله جنگنده‌های سعودی علیه استان‌های یمن

۳۲ حمله جنگنده‌های سعودی علیه استان‌های یمن

شبکه المسیره از ده ها حمله هوایی جنگنده های سعودی علیه استان های مختلف یمن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، جنگنده های سعودی طی ساعات گذشته دست کم ۵ نوبت مناطق مختلف خب الشعف را هدف قرار دادند.

بر اساس این گزارش، ۱۰ حمله هوایی نیز علیه مناطق مختلف صرواح از جمله الوادی و الزور صورت گرفته است. منطقه البرح نیز شاهد ۵ حمله جنگنده های سعودی بوده است.

المسیره گزارش داد که طی ساعات گذشته دست کم ۳۲ حمله هوایی از سوی جنگنده های دشمن سعودی علیه مناطق مختلف استان های مأرب، الجوف، تعز و الحدیده انجام شده است.

این در حالی است که پیشتر گزارش های رسانه ای از عملیات گسترده نیروهای مسلح یمن علیه مواضع وابسته به دشمن سعودی در الجوف خبر داده بودند. به نظر می رسد حملات هوایی عربستان با هدف پشتیبانی از مزدوران وابسته به ریاض در یمن صورت می گیرد.

کد مطلب 6941891

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