به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی کمیته امداد استان یزد، احمد ایزدی با بیان اینکه دانش آموزان بسیاری در این شهرستان وجود دارند که از وسایل آموزش غیرحضوری محروم بوده و برای ادامه تحصیل با مشکل روبرو هستند، اظهار داشت: امسال به‌منظور کمک به تحصیل غیرحضوری دانش آموزان نیازمند مهریزی ۱۲۰ تبلت و گوشی هوشمند از طریق کمک بلاعوض و وام قرض‌الحسنه توسط کمیته امداد تأمین شد.

وی تصریح کرد: در سال جدید تحصیلی با کمک خیران و تلاش مراکز نیکوکاری این شهرستان ۲۰ گوشی هوشمند و ۳۳ تبلت توسط مراکز نیکوکاری، ۲۰ تبلت توسط حامیان نیکوکار ایتام و فرزندان محسنین و ۵۰ تبلت و گوشی هوشمند نیز در قالب وام قرض‌الحسنه تأمین و به دانش آموزان نیازمند اهدا شد.

رئیس کمیته امداد مهریز افزود: علاوه بر تهیه وسایل آموزشی غیرحضوری با کمک خیران و منابع این نهاد برای دانش آموزان نیازمند، نسبت به پرداخت کمک‌هزینه تحصیلی و همچنین توزیع لوازم‌التحریر بین دانش آموزان تحت حمایت نیز اقدام شد تا آن‌ها هم بتوانند همانند دیگر دانش آموزان در محیط خانه و از طریق فضای مجازی از برنامه‌های آموزشی همچون شبکه شاد بهره‌مند شوند.

هم‌اکنون ۲۵۱ دانش‌آموز تحت حمایت، از خدمات فرهنگی و حمایتی کمیته امداد شهرستان مهریز بهره‌مند هستند.