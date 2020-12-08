به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط‌عمومی بنیاد سینمایی فارابی، «زد و بند» نخستین فیلم بلند سینمایی داود نوروزی است که به ‌تهیه‌کنندگی مقصود جباری و با مشارکت بنیاد سینمایی فارابی ساخته شده است و برای ارائه به جشنواره سی و نهم فیلم فجر آماده می‌شود.

قصه‌ فیلم با روایتی معمایی به معضلات و ناهنجاری‌های اجتماعی می‌پردازد.

داود نوروزی درباره آخرین وضعیت این فیلم توضیح داد: در حال حاضر در مراحل فنی قرار داریم اما شرایط کرونایی روند کار را کند کرده است و امیدواریم شرایط مساعد شود تا بر اساس برنامه‌ریزی، پست‌پروداکشن (مراحل فنی) فیلم به اتمام برسد.

سایر عوامل فیلم «زد و بند» عبارتند از مدیر فیلمبرداری: هاشم مرادی، طراح چهره‌پردازی: محسن ملکی، طراح صحنه و لباس: مرجان گلزار، صدابردار: مسیح حدپور سراج، صداگذار: آرش قاسمی، مدیر برنامه‌ریزی: امیر جاوید نیک، دستیار کارگردان: سالار آزادمنش، مجری طرح: محمدعلی کیانی، مدیر تولید: محمود محمدطائمه، جانشین تولید: امیرحسین طاهریان، مدیر تدارکات: علیرضا محمدزاده، مشاور پروژه: سارا احمدی.

امین زندگانی، هنگامه حمیدزاده، همایون ارشادی، فریبا کوثری، محمدعلی کیانی و سید مهرداد ضیایی از جمله بازیگران این پروژه هستند.