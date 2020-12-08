به گزارش خبرنگار مهر، پس از لغو رقابتهای جهانی و آغاز دور برگشت پیکارهای لیگ برتر کشتی آزاد و فرنگی، برنامه‌های تیم‌های ملی هم در مرحله اجرا قرار گرفت. بدین ترتیب قرار است بعد از پایان لیگ برتر و روشن شدن تکلیف تیم‌های قهرمان در هر دو رشته، اردوهای تیم ملی کشتی آزاد و فرنگی نیز از ماه آینده آغاز شود.

کشتی گیران ایران پس از لغو رقابتهای جهانی ۲۰۲۰ صربستان، باید خود را برای حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا مهیا کنند که این پیکارها اواخر سالجاری برگزار می‌شود.

در همین راستا اعضای کادر فنی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی و متولیان فدراسیون در نظر دارند با مهیا شرایط برگزاری اردوهای تیم ملی با توجه به شیوع ویروس کرونا، این تمرینات را با رعایت پروتکل‌های بهداشتی از دیماه در خانه کشتی تهران استارت بزنند.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت‌های قهرمانی آسیا طبق تقویم اتحادیه جهانی کشتی طی روزهای ۲۸ بهمن تا ۳ اسفند سال جاری به میزبانی شهر آلماتی قزاقستان برگزار می‌شود. مسابقاتی که به نظر می‌رسد با لغو رقابتهای، مهم‌ترین میدان بین‌المللی تیم‌های ملی کشتی آزاد و فرنگی قبل از پایان سال جاری محسوب شده و حضور موفق در این پیکارها، اهمیت فراوانی برای متولیان کشتی کشورمان خواهد داشت.