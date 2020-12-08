به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد ارتباطات و رسانه اداره کل هنرهای تجسمی، محمود محرومی دبیر اجرایی هشتمین دوسالانه مجسمه‌سازی تهران با اشاره به اینکه مرحله تحویل آثار هنرمندان همچنان در حال انجام است، گفت: با توجه به اینکه زمان طولانی را برای دریافت آثار از هنرمندان در نظر گرفته‌ایم، این امکان فراهم شده که آنها به مرور به تالار وحدت مراجعه کنند و بدون اینکه ازدحامی به وجود بیاید آثار خود را تحویل دهند. برخی از آثار باید از شهرستان به تهران می‌آمد و نیازمند مجوزهایی بودند که این پروسه دریافت اثر را برای ما طولانی‌تر کرد. هم اکنون به طور متوسط روزی سه یا چهار اثر را از هنرمندان تحویل می‌گیریم و تا به حال نزدیک به هفتاد درصد آثار یعنی حدود ۶۰ اثر از کارهای هنری که در دوسالانه هشتم نمایش داده خواهد شد به دست ما رسیده است.

وی ادامه داد: همانطور که می‌دانید در این دوره هنرمندان به چند روش در این دوسالانه شرکت کرده‌اند. تا کنون، برخی آثار از منتخبین به دست ما رسیده و مدعوین و کیوریتورهای شرکت کننده نیز تعدادی از آثارشان را به دبیرخانه تحویل داده‌اند. با توجه به فضا و محدودیت‌ها، ما باید شرایط ویژه ای را برای چیدمان مد نظر قرار دهیم. در هشتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران گروه ویژه کیوریتورها که شامل هفت گروه‌اند برخی از آثار خود را تحویل داده که در میان آنها از کارهایی تمام فیگوراتیو داریم تا پروژه‌های ترکیبی معماری مجسمه و حتی آثار پژوهشی که در نهایت در قالب چیدمان حجم به معرض تماشا گذاشته خواهد شد. با توجه به رویکردهای هنر معاصر آثار بین متنی زیادی در این دوره دوسالانه مجسمه دیده می‌شود و نباید تنها توقع مجسمه و حجم آن هم با تعاریف قبلی را از این نمایشگاه داشته باشیم.

محرومی با اشاره به اینکه نصب و جانمایی بعضی از آثار در همین مرحله انجام می‌شود، گفت: تعدادی از آثار، کارهای اینستالیشن هستند که از هم اکنون مرحله چیدمان و نصب آنها با مشارکت و نظر خود هنرمندان انجام می‌شود و نصب تعداد دیگری از کارها به پایان تحویل آثار موکول خواهد شد.

وی با بیان اینکه چیدمان همه آثار تا ۲۰ آذر ماه به پایان خواهد رسید، درباره آثاری که در فضای خارجی تالار وحدت قرار می‌گیرند، توضیح داد: دوسالانه هشتم مجسمه سازی تهران در تالار وحدت، فضای بیرونی و پهنه رودکی برگزار خواهد شد. حدود ۱۵ اثر که با باد و باران مشکلی ندارند در پهنه رودکی نصب خواهند شد. این آثار از لحاظ جثه بسیار بزرگ هستند و بیشتر مناسب فضاهای خارجی اند بنابراین ما تصمیم گرفتیم آنها را در پهنه رودکی به نمایش بگذاریم.

دبیر اجرایی هشتمین دوسالانه مجسمه سازی تهران در پایان با اشاره به محدویت‌های کرونایی و شرایط نارنجی شهر تهران گفت: با توجه به محدودیت‌ها، فضای کرونایی و شرایط نارنجی شهر تهران احتمالاً برای افتتاحیه مراسم خاصی نخواهیم داشت و این آئین با تعداد محدودی از هنرمندان برگزار خواهد شد ولی در صورتی که تا آن زمان محدودیت‌ها کمتر شود ما نیز با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی مراسم افتتاحیه را با حضور تعداد بیشتری از هنرمندان و علاقه مندان برگزار خواهیم کرد.

هشتمین دوسالانه مجسمه‌سازی تهران از آغاز هفته آینده شروع به کار کرده و تا ۲۱ بهمن در تالار وحدت ادامه خواهد داشت.