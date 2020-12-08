تبدیل معدن نمک چهرآباد به پایگاه ملی تصویب شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر ارجمند اظهارداشت: با توجه به قابلیت‌ها و ظرفیت‌های تاریخی و باستان شناسی معدن نمک چهرآباد، اقدامات برای تبدیل آن به پایگاه ملی در اولویت قرار گرفت و جلسات برای این مهم تشکیل و در نهایت تبدیل معدن نمک چهرآباد به پایگاه ملی به تصویب رسید.

وی افزود: مقدمات این امر فراهم شده است و به‌زودی معدن نمک چهرآباد به پایگاه ملی می‌شود تا پس از آن شاهد تخصیص ردیف بودجه از اعتبارات ملی برای این پایگاه در راستای مطالعه و توسعه آن باشیم.

ارجمند بیان کرد: پیش از این استان زنجان تنها دارای پایگاه میراث جهانی گنبد سلطانیه که امسال نیز تبدیل معدن نمک چهرآباد به پایگاه ملی به تصویب رسید.

معدن نمک چهرآباد زنجان تنها محوطه باستانی شناخته شده در ایران است که مدارک قابل توجهی از استخراج نمک از دوران پیش و پس از اسلام را دارد.این معدن تاریخی به دلیل ویژگی‌های خاص خود، مقادیر قابل توجهی از مواد ارگانیک، ابزارهای معدنکاوی و همچنین مومیایی های طبیعی موسوم به مردان نمکی را در خود جای داده است.