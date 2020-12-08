کودکان ماسک بزنند/توصیه وزارت بهداشت به والدین

به گزارش خبرگزاری مهر، سیما سادات لاری، گفت: تمامی گروه‌های سنی از جمله کودک و نوجوان در معرض خطر ابتلاء به کرونا هستند، بنابراین لزوم استفاده از ماسک توسط این گروه سنی و نظارت مداوم والدین در نحوه صحیح استفاده از آن اهمیت ویژه‌ای دارد. توصیه ما این است برای کودکان از ماسک‌های متناسب با اندازه صورت استفاده کنید. همچنین برای تشویق این عزیزان به ماسک زدن از ماسک رنگی و جذاب استفاده کنید.

وی افزود: به کودکان آموزش دهید تحت هیچ شرایط ماسک خود را با دیگران تعویض نکنند و هرگز به بخش جلویی ماسک دست نزنند و به هنگام برداشتن آن از روی صورت ماسک را از قسمت بندها خارج کنند. در صورت مرطوب یا آلوده شدن ماسک آن را تعویض کرده و آن را در سطل زباله درب‌دار بیندازند.



لاری تاکید کرد: ضروری است اگر کودک اختلال شناختی یا تنفسی شدید دارد و در تحمل استفاده از ماسک مشکل دارد، حتماً با پزشک مشورت شود. اگرچه معمولاً در کودکان دارای نقص ایمنی یا کودکان دارای فیبروز کیستیک یا کودکان مبتلا به سرطان استفاده از ماسک توصیه می‌شود، اما این کار باید با مشورت پزشک انجام شود.

وی افزود: برای کودکانی که مهارت لازم جهت استفاده از ماسک ندارند مانند کودکانی که دچار اختلالات تکاملی، ناتوانی، کم شنوایی، معلولیت و…، هستند از محافظ صورت استفاده کنید. محافظ‌های صورت چند بار مصرف باید پس از هربار استفاده با آب و صابون شسته و با الکل ۷۰ تا ۹۰ درصد ضدعفونی شوند.