  1. اقتصاد
  2. کشاورزی و دامداری
۱۸ آذر ۱۳۹۹، ۱۵:۰۲

در شش ماه نخست سال اتفاق افتاد؛

رشد اقتصادی ۱.۷ درصدی بخش کشاورزی

رشد اقتصادی ۱.۷ درصدی بخش کشاورزی

یک مقام مسئول گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، رشد اقتصادی رشته فعالیت های گروه کشاورزی در ۶ ماه نخست سال جاری در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، مثبت ۱.۷ درصد بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیمراد سرافرازی با اشاره به اینکه در ۶ ماه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد اقتصادی مثبت ۱.۷ درصدی را داشته است، اظهار داشت: این آمار که توسط سازمان آمار کشور منتشر شده است، در شرایطی محقق شده است که در این مدت رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن منهای ۰.۷ و در گروه خدمات منهای ۳.۱ درصد بوده است و این مسئله ظرفیت مناسب بخش کشاورزی را برای افزایش سرمایه گذاری نشان می‌دهد.

رئیس مرکز امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی به موضوع تخم مرغ نیز که این روزها در رسانه‌ها و میان مردم مطرح است، اشاره و بیان کرد: تخم مرغ به اندازه نیاز کشور تولید و توزیع می‌شود و قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ بین ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار ۵۰۰ تومان است و هر شانه تخم مرغ با قیمت ۲۹ هزار تومان در میادین عرضه می‌شود.

کد مطلب 5090987

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها