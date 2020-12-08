رشد اقتصادی ۱.۷ درصدی بخش کشاورزی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت جهاد کشاورزی، علیمراد سرافرازی با اشاره به اینکه در ۶ ماه نخست سال جاری رشته فعالیت‌های گروه کشاورزی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل، رشد اقتصادی مثبت ۱.۷ درصدی را داشته است، اظهار داشت: این آمار که توسط سازمان آمار کشور منتشر شده است، در شرایطی محقق شده است که در این مدت رشد اقتصادی در بخش صنعت و معدن منهای ۰.۷ و در گروه خدمات منهای ۳.۱ درصد بوده است و این مسئله ظرفیت مناسب بخش کشاورزی را برای افزایش سرمایه گذاری نشان می‌دهد.

رئیس مرکز امور بین الملل وزارت جهاد کشاورزی به موضوع تخم مرغ نیز که این روزها در رسانه‌ها و میان مردم مطرح است، اشاره و بیان کرد: تخم مرغ به اندازه نیاز کشور تولید و توزیع می‌شود و قیمت مصوب هر کیلو تخم مرغ بین ۱۳ هزار و ۵۰۰ تا ۱۴ هزار ۵۰۰ تومان است و هر شانه تخم مرغ با قیمت ۲۹ هزار تومان در میادین عرضه می‌شود.