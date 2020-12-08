به گزارش خبرگزاری مهر، به همت مجمع پژوهشگاه‌های علوم انسانی – اسلامی و همکاری معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و معاونت پژوهشی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه همایش مجازی «علوم انسانی اسلامی، پژوهش و فناوری» در تاریخ ۲۰ تا ۲۷ آذرماه جاری برگزار می‌شود.

محورهای همایش مجازی «علوم انسانی اسلامی، پژوهش و فناوری» عبارتند از:

جایگاه پژوهش و فناوری در علوم انسانی – اسلامی،

نقش علوم انسانی – اسلامی در پژوهش و فناوری (مرتبط با رشته‌های علوم تجربی و طبیعی)

نقش وحدت حوزه و دانشگاه در تحول و کارآمد سازی علوم انسانی – اسلامی؛ که این همایش از روز پنجشنبه مورخ ۲۰ آذر به عنوان افتتاحیه تا ۲۷ آذر زمان برگزاری اختتامیه ادامه خواهد داشت.

گفتنی است که ساعت برگزاری افتتاحیه و اختتامیه در روزهای مذکور از ساعت ۱۲:۳۰ تا ۱۴:۳۰ بوده و در تاریخ ۲۲ تا ۲۷ آذرماه نیز نشست‌های تخصصی برگزارمی‌شود.

لازم به یادآوری است علاقه مندان می‌توانند جهت دریافت اطلاعات بیشتر با شماره ۰۹۳۷۳۲۰۹۶۴۶ تماس حاصل نموده و یا به وبگاه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی مراجعه کنند.