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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۲

جریان‌های داخلی ونزوئلا مخالف توافق نفتی با دولت ترامپ هستند

جریان‌های داخلی ونزوئلا مخالف توافق نفتی با دولت ترامپ هستند

وال استریت ژورنال به مخالفت جریان های داخلی در ونزوئلا با توافق نفتی با دولت ترامپ اشاره کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه وال استریت ژورنال گزارش داد که هم جریان معارض در ونزوئلا و هم متحدان چپ گرای رودریگز منتقد توافق نفتی این کشور با دولت ترامپ هستند.

بر اساس این گزارش، جریان های چپ‌ بولیواری این توافق را امتیاز دادن به امپریالیسم آمریکای شمالی می‌دانند و در صورت برگزاری انتخابات، به این موضوع از نگاه ملی گرایانه متوسل خواهند شد.

جریان معارض در این کشور معتقد است که رئیس جمهور غیرقانونی ونزوئلا حق ندارد منابع کشور را به یک دولت خارجی تحویل دهد. این جریان همچنین بیم آن دارد که توافق مذکور احتمال درخواست ترامپ و وزیر خارجه آمریکا برای برگزاری انتخابات جدید در کشور را کاهش دهد.

لازم به ذکر است ذخایر راهبردی نفت آمریکا در شرایطی به پایین‌ترین سطح خود از نوامبر ۱۹۸۲ رسیده است که دولت دونالد ترامپ اکنون نفت ونزوئلا را به‌عنوان یکی از منابع اصلی برای بازسازی این ذخایر معرفی کرده است.

کد مطلب 6933810

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