مبینا فلاح عضو تیم ملی ریکرو ایران در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره آخرین وضعیت تیم ملی و روند آمادهسازی برای بازیهای آسیایی ناگویا اظهار کرد: در خصوص روند آمادهسازی باید بگویم که حدود دو ماه است اردوهای ما تقریباً بدون وقفه ادامه دارد. البته پیش از این هم چند مرحله اردو داشتیم اما در این دو ماه اردوها به صورت متصل به اعزامها برگزار شد و تلاش میکنیم با توجه به تجربهای که داریم بتوانیم نتیجه خوبی کسب کنیم.
وی افزود: یکی از مسابقاتی که در این مدت برای ما اهمیت زیادی داشت رقابتهای کاپ جهانی ترکیه بود که در آن شرکت کردیم. واقعاً حضور در این مسابقات برای ما لازم بود و از فدراسیون و وزارت ورزش و جوانان تشکر میکنم که با وجود محدودیتهایی که وجود داشت شرایط اعزام تیم را فراهم کردند تا بتوانیم در این رقابتها شرکت کنیم.
عضو تیم ملی ریکرو ایران ادامه داد: متأسفانه به دلیل وقفه طولانی چند مسابقه را از دست داده بودیم و حضور در مسابقات ترکیه فرصت خوبی بود تا بعد از مدتها دوباره به فضای رقابت برگردیم و خودمان را در کورس مسابقات قرار دهیم که به نظرم مسابقه خوبی بود و برای ادامه مسیر به ما کمک کرد.
فلاح درباره همکاری با مربیان ایرانی و خارجی نیز اظهار کرد: مدتها با مربی کرهای کار میکردیم و برای المپیک پاریس نیز با مربی کرهای همکاری داشتیم. طبیعتاً مربی خارجی و مربی ایرانی تفاوتهایی با یکدیگر دارند و هر کدام سبک و روش کاری خودشان را دارند اما نمیتوان گفت که الزاماً یکی بهتر از دیگری است. ما با مربی ایرانی هم سالها تجربه همکاری داشتهایم و امیدوارم این همکاری جدید نیز برای تیم ملی مفید باشد و بتوانیم در نهایت نتیجه خوبی بگیریم.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: پیش از بازیهای آسیایی قرار است یک اردوی مشترک با ترکیه داشته باشیم و برای برگزاری این اردو به ترکیه اعزام شویم. طبق برنامه از دوازدهم اعزام میشویم و تا بیستودوم در این اردو حضور خواهیم داشت. هنوز دقیق نمیدانم شرایط آنجا چگونه خواهد بود و قرار است با کدام تیم یا ورزشکاران ترکیه تمرین مشترک داشته باشیم ولی امیدوارم اردوی مفیدی باشد و بتوانیم از این فرصت نهایت استفاده را ببریم.
ملیپوش ریکرو ایران درباره شانس کسب مدال در بازیهای آسیایی ناگویا گفت: در مسابقات قبلی که برای بازیهای آسیایی داشتیم توانستیم مدال بگیریم و این موضوع برای ما انگیزه خوبی است. البته همه چیز در نهایت به شرایط روز مسابقه بستگی دارد و نمیتوان از الان نتیجه را پیشبینی کرد اما همه ما با هدف کسب مدال به مسابقات میرویم و برای رسیدن به آن تلاش میکنیم.
فلاح تصریح کرد: اگر قرار نباشد برای مدال بجنگیم قطعاً این همه خستگی و فشار اردوها و مسابقات ارزش ندارد. ما این سختیها را به جان میخریم چون هدف بزرگی داریم و امیدواریم بتوانیم در بازیهای آسیایی نتیجهای بگیریم که حاصل تمام این تلاشها باشد.
وی در پایان درباره وضعیت میکس تیمی و امید به کسب نتیجه در این بخش گفت: در رشته ریکرو و بخش میکس امید زیادی دارم و فکر میکنم اگر بتوانیم شرایط خوبی داشته باشیم میتوانیم نتیجه قابل قبولی هم کسب کنیم. امیدوارم تمام تلاشهایی که در این مدت انجام دادهایم در روز مسابقه به نتیجه برسد و بتوانیم با دست پر به ایران برگردیم.
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