سقف زمانی پرداخت وام ازدواج در سال ۱۴۰۶ سه ماه خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن عبدی با حضور در برنامه تلویزیونی ضمن تبریک هفته دولت و با اشاره به موضوع وام ازدواج گفت: یکی از تکالیف دولت و حاکمیت و وظایف آن در بحث ازدواج، موضوع وام ازدواج است؛هرچند مبلغ وام ازدواج با توجه به شرایطی که امروز در بحث تورم و موضوعات اقتصادی وجود دارد، به هر حال راضی و قانع نمیکند. تلاشهایی را سال گذشته در وزارتخانه و با همکاری کمیسیون فرهنگی مجلس داشتیم تا مبلغ وام را افزایش دهیم.
وی ادامه داد: در کمیسیون بودجه و بانک مرکزی یکسری استدلالهایی آورده شد که با توجه به اینکه بیش از ۵۰۰ هزار نفر از جوانان در صف دریافت وام ازدواج هستند و امسال هم متقاضیان جدید به این صف اضافه میشود، شاید بانکها ظرفیت لازم را برای پاسخدهی به حجم مطالباتی که از سال گذشته باقی مانده و مطالبات جدیدی که در سال جدید به واسطه افزایش مبلغ ایجاد میشود، نداشته باشند.
مدیرکل توسعه و برنامهریزی معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان گفت: در کمیسیون بودجه و صحبتهایی که با بانک مرکزی و دولت انجام شد، در نهایت قول داده شد که مبلغ افزایش پیدا نکند، ولی امسال مطالبات سال قبل پرداخت شود و هم در سال جدید نهایتاً سقف وام ازدواج بیش از سه ماه طول نکشد. این قولی است که داده شده است.
عبدی با بیان اینکه امسال سال خاصی بود و تبعات جنگ تا سال ۱۴۰۵ گسترش پیدا کرد، گفت: علی رغم این شرایط، بیش از ۱۵۰ هزار فقره وام ازدواج در همین مدت پرداخت شد. همچنین در استانها جلساتی با شورای هماهنگی بانکها داشتیم، تکالیف و قولهایی که استانداران از بانکها در استان گرفتند، بر این اساس بود که در پاییز امسال سقفهای وام ازدواجی را که در استان است، صفر شود و وام ازدواج افراد جدیدی که ازدواج میکنند نیز نهایتاً با حداکثر مدت سه ماهه پرداخت شود.
عبدی با اشاره به پیشبینی منابع مورد نیاز برای پرداخت وام ازدواج تصریح کرد: امسال افزایش خوبی در بودجه در بحث وام ازدواج دیده شد؛ به طوریکه ۲۷۰ همت تکلیف شد به بانکها تا از محل اعتبارات آن، در بحث وام ازدواج امسال پرداخت کنند. ما نیز پیگیری میکنیم و مکاتبات متعددی را با بانکها، بانک مرکزی و نهادهای نظارتی در خصوص تعهدات بانکها داریم.
مدیرکل توسعه و برنامهریزی معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه سخنان خود درباره وضعیت ازدواج و طلاق در سال ۱۴۰۴ نیز به ارائه توضیحاتی پرداخت و گفت: طی سالهای اخیر روند کاهشی در تعداد ازدواجها اتفاق افتاده که این موضوع به تحولات جمعیتی برمیگردد؛ یعنی تعداد افراد حاضر در سن ازدواج، نسبت به گذشته کمتر شده است. موضوع دیگری که وجود دارد، مشکلات و مسائل متعددی است که به نظر میرسد عوامل معیشتی و اقتصادی در آن دخیل هستند، اما نقش عوامل فرهنگی نیز کمتر از این مسائل نیست و باید این موضوع را نیز در برنامهها و سیاستگذاریهای حوزه ازدواج مدنظر قرار دهیم.
وی تصریح کرد: قانونگذار نیز این موضوع را پیشبینی کرده و طبق برنامه هفتم وزارت ورزش و جوانان مکلف به گسترش آموزشهای پیش از ازدواج شده است؛ به طوریکه مکلف به افزایش ۲۵ درصدیِ تعداد افرادی که این آموزشها را دریافت میکنند، در برنامه هفتم داشته باشیم.
طبق اظهارات عبدی، سال گذشته ۳۰۰ هزار نفر از جوانانِ اقشار مختلف در این زمینه آموزش داده شدند که این آموزشها مربوط به مهارتهای زندگی، مبانی خانواده، اهمیت ازدواج، تأثیر ازدواج بر تکامل فردی و همینطور جایگاه ازدواج در مباحث دینی، اخلاقی و هویتی بوده است.
وی ادامه داد: با این محوریت، بیش از ۱۲ هزار کارگاه در مناطق مختلف کشور و به صورت رایگان برگزار شد. تمام جوانان و خانوادهها میتوانند از طریق مراجعه به سایت «همراه» و همینطور مراجعه به معاونتهای جوانان در ادارهکل استانها، برای شرکت در این کلاسها اقدام کنند.
عبدی در ادامه درباره آمار ازدواج در سال ۱۴۰۴ گفت: در بحث آمارهای ازدواج سال ۱۴۰۴، بیشترین تعداد ازدواج در میان خانمها در گروه سنی کمتر از ۲۰ سال اتفاق افتاده است؛ ۱۲۰ هزار فقره ازدواج مربوط به خانمهایی بوده که زیر ۲۰ سال سن داشتهاند. در میان آقایان نیز بیشترین فراوانی ازدواج در گروه سنی ۲۰ تا ۲۴ سال بوده است.
مدیرکل توسعه و برنامهریزی معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان در ادامه با اشاره به آمار طلاق اظهار کرد: در بحث طلاق نیز کاهش قابل توجهی رخ داده است، به طوریکه در سال ۱۴۰۳، ۱۹۴ هزار فقره و در سال ۱۴۰۴، ۱۷۹ هزار فقره طلاق اتفاق افتاده است. این خبر خوشی است و روند کاهشی در بحث طلاق ادامهدار است و یک اتفاق نبوده است.
وی درباره عوامل مؤثر بر کاهش طلاق ادامه داد: این موضوع چند عامل دارد؛ ازدواجها با آگاهی بیشتری اتفاق میافتد و ازدواجهایی که در سال اول منجر به طلاق میشوند، به شدت کاهشی شده است. موضوع دوم این است که شرایط جامعه به نوعی باعث شده انسانها سعی کنند این پیوند ازدواج را برای ثبات روانی و شخصیتی خودشان حفظ کنند.
عبدی ادامه داد: در پیمایش انجام شده با دامنه ۷ هزار نفر از جوانان در سن ازدواج، از جوانان پرسیده شد که چه چیزی برای شما مهمتر است که در بحث ازدواج فراهم شود تا ازدواج کنید؟ حدود ۳۰ درصد جوانان اعلام کردند که اگر شخص مورد نظر خود را پیدا کنند، با او ازدواج میکنند. این موضوع نشان میدهد که مسکن و شغل در رتبههای بعدی قرار دارند. ۱۴ درصد شغل و حدود ۱۱ درصد نیز مسکن را بیان کردهاند.
مدیرکل توسعه و برنامهریزی معاونت جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود: لازم است سیاستگذاری در این زمینه داشته باشیم که بتوانیم جوانانمان را وارد ازدواج کنیم؛ اینکه جوان بتواند به گزینه مورد نظر خودش دسترسی پیدا کند. در این حوزه نیز تکالیفی همچون مراکز همسان گزینی داشتهایم. در دنیای مدرن که ازدواجهای محلهای و فامیلی و مانند آن کمتر شده است، باید ابزارهایی برای دسترسی به ایدهآلهای ازدواج مورد نظر افراد وجود داشته باشد. مراکز همسانگزینی که با نظارت وزارتهانه ایجاد میشوند و مجوزشان توسط معاونت جوانان داده میشود و با همکاری سازمان تبلیغات اسلامی فعالیت میکنند، میتوانند این بستر را برای جوانان فراهم کنند تا آن ایدهآلهای خودشان را در این مراکز پیدا کنند.
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