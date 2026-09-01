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۱۰ شهریور ۱۴۰۵، ۸:۵۱

زخم آتش بر تن زاگرس؛ وقتی سهل‌انگاری ریه‌های تنفسی ایلام را می‌بلعد

زخم آتش بر تن زاگرس؛ وقتی سهل‌انگاری ریه‌های تنفسی ایلام را می‌بلعد

ایلام - جنگل‌های زاگرس در ایلام که همواره به عنوان ریه‌های تنفسی منطقه و تأمین‌کننده اصلی آب شناخته می‌شوند، در میان شعله‌های آتش ناشی از عوامل انسانی گرفتار شده اند.

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: موقعیت کوهستانی و صعب‌العبور بودن زاگرس، مهار آتش را به چالشی جدی و دشوار تبدیل می‌کند و در هر نقطه‌ای از این دامنه‌ها که حریق آغاز می‌شود، مسیرهای دشوار و پیچیده، کار را برای کنترل شعله‌ها سخت‌تر از همیشه جلوه می‌دهد و نیروهای امدادی را با مشکلات عدیده‌ای روبرو می‌سازد.

وزش بادهای ناگهانی و نسبتاً شدید در ارتفاعات نیز شرایط را پیچیده‌تر از قبل می‌کند؛ زیرا این جریان‌های هوایی باعث می‌شوند که آتش با سرعتی غیرمنتظره و سریع پیشروی کند و دغدغه‌های دوستداران محیط‌زیست را درباره سرنوشت این عرصه‌های طبیعی و بکر افزایش دهد.

از بین رفتن هر درخت و هر بخش از این پوشش گیاهی ارزشمند، زخمی عمیق بر تن طبیعت این دیار می‌باشد؛ به گفته کارشناسان، احیای دوباره این جنگل‌ها نیازمند سال‌ها زمان و مراقبت مستمر و همه‌جانبه است تا شاید بتوانند چهره سبز و همیشگی خود را بازیابند و به حیات طبیعی خود ادامه دهند.

با توجه به اهمیت جنگل‌های زاگرس به عنوان ریه‌های تنفسی منطقه و نقش حیاتی آن‌ها در تأمین آب، حفظ خاک و تعادل زیست‌بوم، انتظار می‌رود با تجهیز امکانات اطفای حریق، افزایش نیروهای جنگل‌بان و آموزش جوامع محلی برای پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی، گام‌های مؤثرتری در جهت حفاظت از این سرمایه‌های ملی برداشته شود تا این میراث گرانبها برای نسل‌های آینده حفظ گردد و از تخریب بیشتر آن جلوگیری به عمل آید.

جنگل‌های منحصربه‌فرد ایلام با سهل‌انگاری از بین می‌رود

مدیرکل محیط‌زیست استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مواهب طبیعی و منحصربه‌فرد این استان اظهار داشت: جنگل‌های بکر و زیبای ایلام، تنوع زیستی گسترده‌ای از پستانداران و گونه‌های مختلف را در خود جای داده و چشم‌اندازهای طبیعی آن، بی‌نظیر است.

مهدی تیموری با تأکید بر اینکه یکی از بزرگترین چالش‌های پیش روی این عرصه‌های ارزشمند، مسئله آتش‌سوزی است، این پدیده را بسیار زجرآور و خسارت‌بار توصیف کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از آتش‌سوزی‌ها بر اثر سهل‌انگاری رخ می‌دهد و با رعایت نکات ساده می‌توان از وقوع آن جلوگیری کرد.

مدیرکل محیط‌زیست استان ایلام با اشاره به آتش‌سوزی اخیر در یکی از مناطق خاص و منحصربه‌فرد کشور، تصریح کرد: این حریق بر اثر سهل‌انگاری رخ داده و علاوه بر تخریب گونه‌های گیاهی، زیست‌گاه بسیاری از جانوران را نیز از بین برده است.

تیموری از مردم، سمن‌ها، کوهنوردان و تمامی دوستداران طبیعت که در عملیات مهار آتش‌سوزی‌ها همکاری کردند، قدردانی کرد و بر ضرورت استفاده درست از طبیعت و پیشگیری از وقوع حریق تأکید نمود و گفت: با همکاری همگانی می‌توان از بروز آتش‌سوزی جلوگیری کرد.

زخم آتش بر تن زاگرس؛ وقتی سهل‌انگاری ریه‌های تنفسی ایلام را می‌بلعد

وی با ابراز تأسف از اینکه هر درخت در این منطقه سال‌ها زمان و هزینه‌های میلیونی برای رشد نیاز دارد، خاطرنشان کرد: از بین رفتن جنگل‌ها بر اثر سهل‌انگاری، بسیار دردآور و تأسف‌بار است و از عشایر، بهره‌برداران و تمامی کسانی که از طبیعت استفاده می‌کنند، خواست تا به عنوان حافظان طبیعت، در پیشگیری از آتش‌سوزی یاری رسانند و توصیه‌های لازم را جدی بگیرند.

تیموری با اشاره به نقش بی‌بدیل جنگل‌های زاگرس در تأمین آب شیرین، جلوگیری از فرسایش خاک و تعدیل آب‌وهوای منطقه، تأکید کرد: ارزش هر هکتار از این جنگل‌ها تنها به درختان آن خلاصه نمی‌شود و تخریب هر بخش از آن، زنجیره‌ای از پیامدهای زیان‌بار را به همراه خواهد داشت.

مدیرکل محیط‌زیست استان ایلام در ادامه با اشاره به ضرورت فرهنگ‌سازی و آموزش جوامع محلی، تصریح کرد: آشنایی مردم با خطرات و پیامدهای سهل‌انگاری در طبیعت، می‌تواند گامی مؤثر در پیشگیری از وقوع حریق باشد و هرچه این آگاهی‌بخشی گسترده‌تر شود، به همان نسبت احتمال بروز آتش‌سوزی‌های ناشی از بی‌توجهی کاهش خواهد یافت و این موضوع باید به عنوان یک اولویت جدی در دستور کار قرار گیرد.

آماده‌سازی یگان‌ها و آموزش همگانی در دستور کار قرار گرفت

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجام‌شده برای مقابله با آتش‌سوزی در مناطق تحت مدیریت، اظهار داشت: نخستین جلسه ستاد پیشگیری در اردیبهشت‌ماه برگزار و برنامه‌ریزی‌های لازم برای مقابله با حریق انجام شد و مسابقات و اقدامات فرهنگی نیز در دستور کار قرار گرفت.

علیرضا محمدی افزود: پس از برگزاری این جلسات، یگان‌های اطفای حریق آماده‌سازی و در سطح شهرستان‌ها سازماندهی شدند و جلسات متعددی با دهیاران و بخشداران برگزار گردید؛ همچنین کلیپ‌های آموزشی و فرهنگی تهیه و از طریق صداوسیما و رسانه‌های مختلف پخش شد تا بتوان با آگاهی‌بخشی، گامی مؤثر در پیشگیری از وقوع آتش‌سوزی برداشت.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط‌زیست استان ایلام با اشاره به اینکه هدف از این اقدامات، کاهش سطح آتش‌سوزی و جلوگیری از آسیب به خاک، پوشش گیاهی و آلودگی هواست، تأکید کرد: ادامه این اقدامات تا پایان فصل گرما و وقوع بارندگی‌های پاییزی ضروری بوده و تلاش بر این است که حتی در صورت وقوع حریق، سطح آن به حداقل ممکن برسد.

محمدی در ادامه با قدردانی از همکاری مردم، اداره منابع طبیعی و مدیریت بحران، خاطرنشان کرد: همراهی و مشارکت همگانی، نقش تعیین‌کننده‌ای در کاهش آتش‌سوزی‌ها دارد و امیدوار است با تداوم این همکاری‌ها، شاهد کاهش هرچه بیشتر حوادث و حفظ هرچه بهتر عرصه‌های طبیعی باشیم.

زخم آتش بر تن زاگرس؛ وقتی سهل‌انگاری ریه‌های تنفسی ایلام را می‌بلعد

وی در پایان گفت: با توجه به اهمیت پیشگیری از آتش‌سوزی و نقش آموزش و فرهنگ‌سازی در کاهش این معضل، انتظار می‌رود با استمرار اقدامات فرهنگی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های متولی، بتوان گام‌های مؤثرتری در جهت حفاظت از سرمایه‌های طبیعی استان برداشت و از تکرار خسارت‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری کرد.

با وجود تلاش‌های صورت‌گرفته برای مقابله با آتش‌سوزی در جنگل‌های ایلام، همچنان چالش‌هایی نظیر کمبود تجهیزات، صعب‌العبور بودن مسیرها و وزش بادهای فصلی، عملیات مهار را با دشواری همراه کرده؛ آنچه در این میان اهمیت مضاعف دارد، تداوم اقدامات پیشگیرانه، فرهنگ‌سازی همگانی و همکاری دستگاه‌های متولی برای کاهش هرچه بیشتر این حادثه‌های تلخ است تا بتوان از سرمایه‌های ارزشمند طبیعی استان حفاظت کرد و این میراث گرانبها را برای نسل‌های آینده حفظ نمود.

کد مطلب 6933746

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