خبرگزاری مهر - گروه استان ها: موقعیت کوهستانی و صعبالعبور بودن زاگرس، مهار آتش را به چالشی جدی و دشوار تبدیل میکند و در هر نقطهای از این دامنهها که حریق آغاز میشود، مسیرهای دشوار و پیچیده، کار را برای کنترل شعلهها سختتر از همیشه جلوه میدهد و نیروهای امدادی را با مشکلات عدیدهای روبرو میسازد.
وزش بادهای ناگهانی و نسبتاً شدید در ارتفاعات نیز شرایط را پیچیدهتر از قبل میکند؛ زیرا این جریانهای هوایی باعث میشوند که آتش با سرعتی غیرمنتظره و سریع پیشروی کند و دغدغههای دوستداران محیطزیست را درباره سرنوشت این عرصههای طبیعی و بکر افزایش دهد.
از بین رفتن هر درخت و هر بخش از این پوشش گیاهی ارزشمند، زخمی عمیق بر تن طبیعت این دیار میباشد؛ به گفته کارشناسان، احیای دوباره این جنگلها نیازمند سالها زمان و مراقبت مستمر و همهجانبه است تا شاید بتوانند چهره سبز و همیشگی خود را بازیابند و به حیات طبیعی خود ادامه دهند.
با توجه به اهمیت جنگلهای زاگرس به عنوان ریههای تنفسی منطقه و نقش حیاتی آنها در تأمین آب، حفظ خاک و تعادل زیستبوم، انتظار میرود با تجهیز امکانات اطفای حریق، افزایش نیروهای جنگلبان و آموزش جوامع محلی برای پیشگیری از وقوع آتشسوزی، گامهای مؤثرتری در جهت حفاظت از این سرمایههای ملی برداشته شود تا این میراث گرانبها برای نسلهای آینده حفظ گردد و از تخریب بیشتر آن جلوگیری به عمل آید.
جنگلهای منحصربهفرد ایلام با سهلانگاری از بین میرود
مدیرکل محیطزیست استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به مواهب طبیعی و منحصربهفرد این استان اظهار داشت: جنگلهای بکر و زیبای ایلام، تنوع زیستی گستردهای از پستانداران و گونههای مختلف را در خود جای داده و چشماندازهای طبیعی آن، بینظیر است.
مهدی تیموری با تأکید بر اینکه یکی از بزرگترین چالشهای پیش روی این عرصههای ارزشمند، مسئله آتشسوزی است، این پدیده را بسیار زجرآور و خسارتبار توصیف کرد و گفت: متأسفانه بسیاری از آتشسوزیها بر اثر سهلانگاری رخ میدهد و با رعایت نکات ساده میتوان از وقوع آن جلوگیری کرد.
مدیرکل محیطزیست استان ایلام با اشاره به آتشسوزی اخیر در یکی از مناطق خاص و منحصربهفرد کشور، تصریح کرد: این حریق بر اثر سهلانگاری رخ داده و علاوه بر تخریب گونههای گیاهی، زیستگاه بسیاری از جانوران را نیز از بین برده است.
تیموری از مردم، سمنها، کوهنوردان و تمامی دوستداران طبیعت که در عملیات مهار آتشسوزیها همکاری کردند، قدردانی کرد و بر ضرورت استفاده درست از طبیعت و پیشگیری از وقوع حریق تأکید نمود و گفت: با همکاری همگانی میتوان از بروز آتشسوزی جلوگیری کرد.
وی با ابراز تأسف از اینکه هر درخت در این منطقه سالها زمان و هزینههای میلیونی برای رشد نیاز دارد، خاطرنشان کرد: از بین رفتن جنگلها بر اثر سهلانگاری، بسیار دردآور و تأسفبار است و از عشایر، بهرهبرداران و تمامی کسانی که از طبیعت استفاده میکنند، خواست تا به عنوان حافظان طبیعت، در پیشگیری از آتشسوزی یاری رسانند و توصیههای لازم را جدی بگیرند.
تیموری با اشاره به نقش بیبدیل جنگلهای زاگرس در تأمین آب شیرین، جلوگیری از فرسایش خاک و تعدیل آبوهوای منطقه، تأکید کرد: ارزش هر هکتار از این جنگلها تنها به درختان آن خلاصه نمیشود و تخریب هر بخش از آن، زنجیرهای از پیامدهای زیانبار را به همراه خواهد داشت.
مدیرکل محیطزیست استان ایلام در ادامه با اشاره به ضرورت فرهنگسازی و آموزش جوامع محلی، تصریح کرد: آشنایی مردم با خطرات و پیامدهای سهلانگاری در طبیعت، میتواند گامی مؤثر در پیشگیری از وقوع حریق باشد و هرچه این آگاهیبخشی گستردهتر شود، به همان نسبت احتمال بروز آتشسوزیهای ناشی از بیتوجهی کاهش خواهد یافت و این موضوع باید به عنوان یک اولویت جدی در دستور کار قرار گیرد.
آمادهسازی یگانها و آموزش همگانی در دستور کار قرار گرفت
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیطزیست استان ایلام، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اقدامات پیشگیرانه انجامشده برای مقابله با آتشسوزی در مناطق تحت مدیریت، اظهار داشت: نخستین جلسه ستاد پیشگیری در اردیبهشتماه برگزار و برنامهریزیهای لازم برای مقابله با حریق انجام شد و مسابقات و اقدامات فرهنگی نیز در دستور کار قرار گرفت.
علیرضا محمدی افزود: پس از برگزاری این جلسات، یگانهای اطفای حریق آمادهسازی و در سطح شهرستانها سازماندهی شدند و جلسات متعددی با دهیاران و بخشداران برگزار گردید؛ همچنین کلیپهای آموزشی و فرهنگی تهیه و از طریق صداوسیما و رسانههای مختلف پخش شد تا بتوان با آگاهیبخشی، گامی مؤثر در پیشگیری از وقوع آتشسوزی برداشت.
معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیطزیست استان ایلام با اشاره به اینکه هدف از این اقدامات، کاهش سطح آتشسوزی و جلوگیری از آسیب به خاک، پوشش گیاهی و آلودگی هواست، تأکید کرد: ادامه این اقدامات تا پایان فصل گرما و وقوع بارندگیهای پاییزی ضروری بوده و تلاش بر این است که حتی در صورت وقوع حریق، سطح آن به حداقل ممکن برسد.
محمدی در ادامه با قدردانی از همکاری مردم، اداره منابع طبیعی و مدیریت بحران، خاطرنشان کرد: همراهی و مشارکت همگانی، نقش تعیینکنندهای در کاهش آتشسوزیها دارد و امیدوار است با تداوم این همکاریها، شاهد کاهش هرچه بیشتر حوادث و حفظ هرچه بهتر عرصههای طبیعی باشیم.
وی در پایان گفت: با توجه به اهمیت پیشگیری از آتشسوزی و نقش آموزش و فرهنگسازی در کاهش این معضل، انتظار میرود با استمرار اقدامات فرهنگی و افزایش هماهنگی میان دستگاههای متولی، بتوان گامهای مؤثرتری در جهت حفاظت از سرمایههای طبیعی استان برداشت و از تکرار خسارتهای جبرانناپذیر جلوگیری کرد.
با وجود تلاشهای صورتگرفته برای مقابله با آتشسوزی در جنگلهای ایلام، همچنان چالشهایی نظیر کمبود تجهیزات، صعبالعبور بودن مسیرها و وزش بادهای فصلی، عملیات مهار را با دشواری همراه کرده؛ آنچه در این میان اهمیت مضاعف دارد، تداوم اقدامات پیشگیرانه، فرهنگسازی همگانی و همکاری دستگاههای متولی برای کاهش هرچه بیشتر این حادثههای تلخ است تا بتوان از سرمایههای ارزشمند طبیعی استان حفاظت کرد و این میراث گرانبها را برای نسلهای آینده حفظ نمود.
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