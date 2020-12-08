به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی موسسه فرهنگی هنری تبیان (تبیان فیلم)، این موسسه به عنوان یادگار مرحوم فرج الله سلحشور طی نامه‌ای به ریاست رسانه‌ملی نگرانی فرزندان زنده یاد سلحشور را در خصوص ایجاد هرگونه تغییر و تبدیل در فیلمنامه موسی کلیم‌الله (ع) ابراز کرد.

حجت الاسلام ایوب سلحشور (فرزند ارشد و وصی آن مرحوم) مستقلاً طی نامه‌ای به نمایندگی از وراث، ضمن تشکر و قدردانی بابت اهتمام مسئولان آن سازمان برای تولید این اثر جهانی، در عین حال نگرانی و اعتراض شدید خود و خانواده را نسبت به حذف قسمت‌های زیادی از فیلمنامه و نیز ایجاد تغییرات گسترده در قالب و محتوای قسمت‌های باقیمانده اعلام داشته است.

وصی مرحوم سلحشور در این نامه به استناد قانون مالکیت فکری و معنوی به ریاست سازمان صدا و سیما متذکر شده که هرگونه ایجاد تغییر، پژوهش و بازنویسی فیلمنامه مرحوم سلحشور بدون اذن و اجازه وراث، غیرقانونی و خلاف شرع تلقی می‌شود.

این خانواده پیگیری حقوقی بابت دخل و تصرف و تغییر در محتوای فیلمنامه را بدون اذن و اجازه، برای خود محفوظ اعلام کرده‌اند.

فیلمنامه قرآنی و فاخر موسی کلیم‌الله (ع) به عنوان آخرین یادگار هنرمند فقید فرج‌الله سلحشور در هفتاد و دو قسمت به نگارش درآمده که مالکیت حقوقی و معنوی آن در سال ۱۳۹۰ در دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به نام مولف ثبت شده است.

اخیراً ابراهیم حاتمی‌کیا با پذیرش کارگردانی این اثر فاخر قرآنی، از پژوهش و نگارش مجدد فیلمنامه سخن گفته بود که ظاهراً این تغییرات، نگرانی خانواده فرج‌الله سلحشور را به عنوان مسئول حراست از چارچوب فکری و محتوایی آثار پدرشان به همراه داشته است.

بعد از تولید و پخش موفق سریال یوسف پیامبر (ع) در داخل و خارج از کشور، جهانیان به تولید فیلمنامه فاخر موسی کلیم‌الله (ع) چشم دوخته‌اند.

متن این نامه در پی می‌آید:

ریاست محترم سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

جناب آقای دکتر علی عسکری

احتراماً معروض می‌دارد قبول کارگردانی سریال «موسی کلیم‌الله (ع)» توسط برادر عزیز و ارجمند، جناب ابراهیم حاتمی کیا و اهتمام مسئولین آن سازمان برای تولید این اثر جهانی، خبر خوشی بود که کام علاقه مندان به هنر دینی و انقلابی را شیرین و پس از سال‌ها، بارقه امیدی در دل مشتاقان به ساخت این اثر قرآنی روشن نمود ولی متاسفانه خبر بازنویسی و پژوهش دوباره این اثر و حذف قسمت‌هایی از فیلمنامه مرحوم فرج الله سلحشور، کاممان را تلخ و افکار عمومی را با این سئوال مواجه نمود که دلیل حذف ۲۲ قسمت از ۷۲ قسمت فیلمنامه مذکور و خلاقه نمودن آن در ۵۰ قسمت چیست؟!

این چندمین بار است که فیلمنامه موسی کلیم‌الله (ع)» نوشته مرحوم سلحشور، بدون هیچ اذن و اجازه‌ای مورد بازنویسی و تغییرات گسترده قرار می‌گیرد، به طوری که آگاهان معتقدند با این تغییرات، فیلمنامه جدیدی به‌وجود آمده که با فیلمنامه قبلی بسیار متفاوت است و اگر مرحوم پدر زنده بود قطعاً اجازه چنین تغییراتی را نمی‌داد و از مالک اثر نیز همین انتظار می‌رود.

بی شک، وراث مرحوم سلحشور نیز مانند ایشان، وفق شرع و قانون، مالکیت معنوی فیلمنامه مذکور را (که در تاریخ ۱۳۹۰.۳.۲۳ به شماره ۲۶۸۱ در دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ثبت رسیده است).

از آن خود دانسته و پیگیری حقوقی بابت هرگونه دخل و تصرف و تغییر در محتوای آن را بدون اذن و اجازه آنان، وظیفه خود می‌دانند. با تشکر از توجه و پیگیری آن مقام ارجمند.