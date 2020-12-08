به گزارش خبرگزاری مهر، اولین‌ جلسه شورای مدیران انتشارات سروش، امروز سه‌شنبه ۱۸ آذر، همزمان با اولین‌روز کاری سعید کرمی مدیرعامل جدید این‌انتشارات، با حضور وی، ابراهیم شمشیری مدیرعامل پیشین، مدیران و کارکنان این‌مجموعه برگزار شد.

در ابتدای این‌جلسه شمشیری با تقدیر و تشکر و معرفی مدیران مجموعه سروش، اظهار امیدواری کرد که این انتشارات با حضور مدیر عامل جدید با شتاب بیشتری در مسیر موفقیت گام بردارد.

سپس کرمی با اشاره به تجربه انباشته شده در سروش و پیشینه آن گفت: سرمایه های اصلی سروش، کارکنان این مجموعه هستند که موجب پیشرفت و افتخار شده اند که این دستاوردها نتیجه هم اندیشی و هم سویی این افراد است. یکی از حوزه های شیرین، حوزه های فرهنگی است که در دنیا تحت عنوان قدرت نرم از آن یاد می شود. یک ضلع مهم جهانی که کشوری مانند چین در سال ۲۰۱۸-۲۰۱۹ برای حوزه فرهنگ و نشر ۲۴ میلیارد دلار هزینه کرده است.

وی افزود: ممکن است شرایط خرید کتاب مطلوب نباشد، اما خانه کتاب و ارشاد گزارش می دهد که این بازار، بازار کم رونقی نیست و مخاطبان خاص خود را دارد. با شناسایی جامعه هدف و با باز اندیشی در جامعه ای که به دنبال برنامه ریزی در آن هستیم، می توانیم با نقطه زنی کارهای دقیقی ارائه کنیم. به نظر می‌رسد در این شرایط باید به نقطه‌زنی رو بیاوریم. شناخت غول‌های فکر جهانی، شناسایی گفتمان‌های نزدیک در حوزه تولید، تالیف و ....، ازجمله کارهایی است که می تواند در این مسیر الهام بخش باشد.

مدیرعامل انتشارات سروش با اشاره به اقتضائات مختلف نشر گفت: با مقایسه نشرهای مختلف داخل و خارج از کشور می‌بینیم نشرهایی موفق بوده و مخاطب خود را پیدا کرده‌اند که در موضوعی متمرکز شده‌اند و به‌عنوان یک مرجع و رفرنس در جهان شناخته شده‌اند. ما نیز مخاطب عامی داریم، که دارای سرمایه تاریخی و فرهنگی است و نیاز به برجسته سازی و تقویت دارد. باید از این‌تریبون با سرمایه تاریخی و فرهنگی به جامعه نگاه کرد و کار را با اتکا به سرمایه‌های درونی جلو برد. بنابراین باید در حوزه کاری خود اشراف داشته باشیم، در غیر این‌صورت موفق نخواهیم بود.

کرمی ادامه داد: برای رسیدن به این‌تمرکز نیاز است با این‌پرسش‌ها روبرو شویم که ما به‌عنوان نشری که روزگاری مرجع بوده است، چه‌سهمی از بازار کتاب داریم؟ برای احیا آن و تصرف بخشی از بازار کتاب باید چه‌اقداماتی انجام دهیم و با چه‌کسانی مرتبط شویم؟ با چه‌مراکز تولید فکری ارتباط بگیریم؟ و ... اینها مسائل مهمی است که باید به آن توجه داشته باشیم. نمی‌توانیم ادعا کنیم که در زمینه رسانه، نشر موفقی هستیم. اگر هیچ یک از اساتید برتر این حوزه با این مجموعه مرتبط نباشند، این‌ نشان‌گر عدم کارایی است. هر کس باید در حوزه خود به موضوعات و رویه‌ها اشراف داشته باشد. در غیر این‌صورت باید از مشاوران کاربلد در این‌حوزه کمک بگیریم که گنجینه‌ای از تجربه‌ها هستند و می‌توانند ما را به اهدافمان نزدیک کنند و از ورود به حوزه‌هایی که خروجی ندارد نجات دهند.

وی گفت: بنابراین باید به شناسایی دقیق پرداخته و هدف، بازار، جریان رسانه‌ای رقیب، منطقه، بین‌الملل و ... را رصد کنیم. همچنین از جهان عرب غافل نباشیم. در جهان عرب کتاب‌های خوبی منتشر می شود که می تواند نقطه هدف خوبی باشد. متفکران خوبی در جهان عرب هستند که ممکن است حوزه زیستشان جهان عرب نباشد، اما کتاب و مخاطبان انها جهان عرب است و باید به شناسایی آنها بپردازیم.

مدیرعامل جدید انتشارات سروش در پایان با اشاره به مجموعه سروش گفت: این‌مجموعه وابسته به صدا و سیما است، اما نگاه ما برای پیشرفت و بازاریابی و مارکتینگ، باید نگاه خصوصی باشد تا بتواند موفق عمل کند. همچنین باید در کار فرهنگی خلاقیت به خرج داد، در غیر این‌صورت زمین خواهیم خورد. بنابراین با توجه به زیرساخت‌های خوبی که طی این سال‌ها ایجاد شده، با مشورت و همدلی و همکاری می‌توانیم کارهای خوبی رقم زده و کارهای موفقی ارائه کنیم.

در پایان این‌جلسه از ابراهیم شمشیری مدیرعامل سابق سروش تقدیر شد.