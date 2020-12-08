به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم اندیشی در راستای رفع مسائل حوزه کارگری با حضور علیرضا زاکانی رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری و سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، محمدحسن آصفری نایب رییس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و عضو هیئت رییسه فراکسیون و حمیدرضا کیامنفرد دبیر فراکسیون کارگری و مشاور رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در محل مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد.



علیرضا زاکانی در این نشست پس از استماع اعضای هیئت رییسه فراکسیون کارگری مجلس ضمن تشکر از حضور و فعالیت خوب و موثر فراکسیون کارگری، پیشنهاد داد تا مباحث مطرح شده در راستای رفع مشکلات کارگری و مورد مطالبه در این جلسه به معاونت پژوهش‌های فرهنگی-اجتماعی مرکز پژوهش‌های مجلس ارجاع داده شود تا در آنجا با بررسی دقیق و کارشناسانه موضوع مورد بررسی و جمع‌بندی قرار گیرد.

وی همچنین خواستار برگزاری جلسه‌ای با حضور اعضای هیئت رئیسه فراکسیون کارگری، گروه اجتماعی مرکز و وی شد تا باتعیین بازه زمانی مشخص اقدام مقتضی برای اجرا مشخص شود تا بتوان به نتیجه مطلوبی در راستای رفع مشکلات حوزه کارگری دست یافت.



رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی همچنین در خصوص تنقیح قوانین نیز توضیح داد: مرکز پژوهش‌ها با کمک معاونت قوانین مجلس در حوزه تنقیح قوانین به کار بزرگی دست زده است و دنبال به سامان‌دهی در این زمینه است که امیدواریم نتایج خوبی در عرصه تقنینی کشور به همراه داشته باشد.



علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس در این نشست سه موضوع مهم مدنظر این فراکسیون برای همکاری با مرکز پژوهش‌های مجلس را شامل رسیدگی به قانون تامین اجتماعی، رسیدگی به وضعیت قانون کار و کمک به رونق بازار کار، برشمرد.



وی با اشاره به اختلاف نظرمیان شورهای اسلامی کار، انجمن های صنفی کارفرمایی و کارگری و سایر تشکل های ذیربط، تصریح کرد: این امر معمولاً حفظ منافع کارگران را با مشکل مواجه کرده و چند صدایی ناشی از تضاد منافع احتمالی گروه‌های کارگری باعث شده صدایی واحد از این مجموعه‌ها به دولت و ارکان تصمیم‌گیر و تصمیم‌ساز نرسد.



رئیس فراکسیون کارگری مجلس افزود: دولت فعلی نیز از این چندصدایی استفاده نامطلوب کرده و چندان توجهی به موضوع مهم سه جانبه‌گرایی در حوزه کارگری که یکی از اصول مسلم و قطعی است،‌ ندارد. لذا باور داریم رعایت سه جانبه گرایی در حوزه تقنینی و مباحث مرتبط با مجلس شورای اسلامی نیازمند حضور موثر و مشارکت کارآمد جامعه کارگری است.



بابایی کارنامی تاکید کرد: دولت نباید نسبت به سه جانبه گرایی در جامعه کارگری بی‌تفاوت باشد و راساً و بی‌توجه به مطالبات کارگران در خصوص آنها تصمیم‌گیری کند به طوری که کارگران هیچ کجای این تصمیم‌ها هم نباشند.



وی در ادامه با اشاره به بحث بیمه کارگران ساختمانی، گفت: بیمه کارگری باید مورد توجه ویژه قرار گیرد چرا که این مبحث مسائل و مشکلاتی را برای این قشر به وجود آورده است، از همین‌رو مرکز پژوهش‌های مجلس به عنوان بازوی فکری مجلس شورای اسلامی باید کمک کند تا این چالش را با کمک دولت مرتفع نماییم.



محمدحسن آصفری نیز در این نشست با اشاره به برخی مسایل و مشکلات جامعه کارگری در شهر صنعتی اراک، تاکید کرد: در زمینه تقویت قوانین برای دفاع ازحقوق کارگران باید اقدام اساسی صورت گیرد و ضعف قوانین مرتبط این حوزه برطرف شود.



وی به گروه های دوستی پارلمانی و بین‌المجالس کشورها نیز اشاره و درخواست کرد که از پتانسیل های احتمالی موجود در بخش‌ها در راستای حل مسایل مرتبط داخل کشور بهره برده شود و از تجارب کشورهای توسعه یافته در راستای رفع مسائل کارگری استفاده شود.



عضو هیئت رییسه فراکسیون کارگری مجلس تاکید کرد: لازم است تابا توجه به تقاضای موجود در خصوص شفاف‌سازی بحث رسیدگی به چارچوب های قانونی و تشکیلاتی خانه کارگر وحوزه درآمدزایی، فعالیت های اقتصادی و نوع هزینه کرد آن اقدامات لازم صورت گیرد.



حمیدرضا کیامنفرد دبیر فراکسیون کارگری نیز با اشاره به تنقیح قوانین، یکی از ضروریات امروز کشور را این مهم برشمرد و گفت: این مسئله باعث تعارض وابهام در روند امور شده و همین موضوع باعث سودجویی خیلی از افراد شده و موجبات سردرگمی اقشار زحمتکش کشور مثل کارگران که جمعیت زیادی از جامعه را تشکیل می دهند را فراهم کرده است.