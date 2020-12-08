وظایف در موعد مقرر خود انجام نمی شوند/ پیگیری ترک وظایف درخوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین حسن درویشیان عصر امروز در نشست شورای اداری استان خوزستان، اظهار کرد: برخی از پیشنهادها برای حل مشکلات در سطح استان قابلیت اجرایی دارند و برخی نیز باید از مرکز پیگیر شوند؛ هم ما و هم استاندار خوزستان و دیگر مسئولان استانی باید پیگیر این مشکلات باشیم.

وی افزود: ماموریتی که ریاست قوه قضائیه به من سپرده، در راستای آب‌گرفتگی و مشکلات شبکه فاضلاب، آب‌های سطحی و انجام اقدام لازم قانونی در مقابل قصور و کوتاهی مسئول یا دستگاه‌های مربوطه است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: به برخی از کوتاهی‌ها رسیده‌ایم که اکنون در حال جمع‌بندی و مستندسازی هستیم؛ اخذ توضیح و دفاع کسانی که کوتاهی کردند، آغاز شد و مرجع قضائی هم در حال رسیدگی است و موضوع نفرات و دستگاه‌های دیگر که کوتاهی داشتند نیز پیگیری می‌شوند.

درویشیان بیان کرد: یکی از موضوعاتی که جزو رویکردهای تحولی قوه قضائیه است و هم دستورالعمل آن را ریاست قوه ابلاغ کرد و همچنین جزو اولویت‌های سازمان بازرسی کشور است، توجه به فعل‌ها نیست؛ اینکه کسی اقدامی کرده و در آن اقدام ایرادی هست و بر آن ایراد، پرونده‌ای تشکیل شده باشد (چه مرجع قضائی و یا چه تخلف اداری) و این گلایه از سوی مردم و دستگاه‌ها می‌شود که دستگاه‌های نظارتی فقط سراغ کارهای انجام شده می‌روند.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تأکید کرد: یکی از رویکردهای قوه قضائیه و سازمان بازرسی کشور پیگیری ترک وظایف است.

وی بیان کرد: در سیل سال گذشته سازمان بازرسی کشور حدود ۱۴۰ گزارش را در این خصوص تهیه کرد؛ عده‌ای از کسانی که در مناطق مختلف از جمله شیراز و لرستان به دلیل انجام ندادن وظایف خود در موعد مقرر مثل لایروبی نکردن مسیل‌ها یا ساخت‌وسازهایی در مسیر رودخانه که باید مجوز صادر نمی‌شد یا نظارت لازم را انجام می‌دادند، همه باعث خسارت‌های جانی و مالی شده که پرونده تشکیل و به مرجع قضائی ارجاع شد.

درویشیان عنوان کرد: اگر به وظایف در موعد خود عمل شود، بسیاری از این مشکلاتی که به دست انسان ایجاد می‌شود، دیگر به وجود نمی‌آمد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: بر اساس بررسی‌های همکاران ما و بازدید حضوری دو روزه و صحبت با مردم به نظر می‌رسد که در استان خوزستان سه تا چهار مورد مشکل اساسی وجود دارد که باید با همت و اراده استانی و ملی این مسائل رفع شوند.

اشتغال معضل است

وی با بیان اینکه یکی از این مسائل در خوزستان بحث اشتغال است، افزود: اشتغال یک معضلی است که باید با توجه این همه ظرفیت‌های اشتغال‌زایی در استان، منابع خدادادی و یا حتی ۲۳ پتروشیمی به این معضل از طریق قانونی رسیدگی و رفع شود.

درویشیان با اشاره به اینکه سه درصد نفت رقم قابل‌توجهی در راستای رفع این مشکل است که دستور پیگیری داده شد تا مشخص شود چرا بخش قابل‌توجهی از آن به خوزستان تخصیص داده نشد، اظهار کرد: همچنین عوارض آلایندگی که بخشی از آن باید به شهرداری‌ها تخصیص داده شود تا بتوانند برخی از امور زیربنایی و مشکلات ساختاری شهرها را انجام دهند؛ از دیگر موضوعات ابلاغی برای پیگیری است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور مشکل دیگر استان خوزستان را آب شرب و فاضلاب دانست و بیان کرد: روز گذشته در حاشیه بازدیدهای انجام شده یکی از شهروندان اعلام کرد که آب این منطقه رنگ، مزه و بوی آن کیفیت لازم را ندارد و فاضلاب با آب قاطی شده است که قطعاً این موضوع قابل‌تحمل نیست.

درویشیان اظهار کرد: در استانی که بیش از ۲۰ میلیارد مترمکعب ذخیره آبی در سدها دارد که در کل کشور شاید این اندازه ذخیره آبی وجود نداشته باشد و برخی استان‌ها نیز در نهایت بین دو تا سه میلیارد مترمکعب ذخیره آبی داشته باشند اما در خوزستان با وجود این همه منابع آبی، برخی روستاهای اطراف سدها از آب آشامیدنی سالم محروم هستند.

وی افزود یکی دیگر از مشکلات استان خوزستان، آب‌های سطحی و فاضلاب است که در سال‌های متمادی ایجاد شد چرا که ما از هر منطقه‌ای که بازدید داشتیم، اعلام کردند این مشکل مربوط به امسال نیست؛ شاید چون سال‌ها خشک‌سالی در استان بوده و مشکلی ایجاد نشده است، پس کسی هم به فکر نبوده تا کاری اساسی در این زمینه انجام دهد.

طرح جامع شهری

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در ادامه گفت: در بندر امام سوال کردیم که آیا این شهر طرح جامع دارد که اعلام کردند که بله ولی مربوط به ۱۴ تا ۱۵ سال قبل است؛ طرح جامع شهر اهواز هم اخیراً تصویب شده و طرح تفصیلی هنوز ندارد.

درویشیان تصریح کرد: بسیاری از شهرهای خوزستان طرح جامع و تفضیلی بروز و متناسب با این تغییرات ندارند، به خصوص تغییر اقلیمی که حادث شده است؛ به نظر می‌رسد که بخش قابل‌توجهی از حل این مشکلات به دست مسئولان استان و با استفاده از ظرفیت‌هایی که در استان وجود دارد، انجام می‌شود.

وی گفت: به استاندار خوزستان هم اعلام کردم که مایه تأسف است در بازدید از منطقه کمپ بی بندر امام که گفتند مشابه آن در استان وجود دارد، به خاطر نبود فرصت فقط یک خانه را بازدید کردیم؛ زنی با سه فرزند که شوهرش هرچند روز یک بار به خانه می‌آید و شغلی ندارد و اصلاً چنین وضعیتی واقعاً قابل‌تصور برای انسان نیست؛ سقف پلاستیک زده بود و اصرار داشتند که بدتر از این‌ها هم در خوزستان هست و خواستند که از آنها نیز بازدید کنیم که گفتم حالا مشت نمونه خروار است.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: بعد از بازدید جلسه‌ای را در فرمانداری برگزار کرده و منطقه ویژه پتروشیمی هم دعوت شد که در نهایت ساخت خانه را متقبل شد؛ بنابراین از چنین ظرفیت‌هایی می‌توان در راستای کم یا رفع کردن مشکلات استفاده کرد.

درویشیان گفت: فرماندار ماهشهر اعلام کرد که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در سه سال از شورای راهبردی منطقه ویژه به ماهشهر و بندر امام تخصیص داده شد که باید نظارت شود این رقم کجا و چگونه هزینه شده است.

استفاده از ظرفیت‌ها

وی افزود: برخی‌ها از جمله نماینده ماهشهر در مجلس گلایه داشت که پول قابل‌توجهی اختصاص داده شد ولی به دلیل نبود نظارت صحیح هزینه نشده‌اند و اکنون شهرداری بندر امام با ۱۷۰ میلیارد تومان بدهی، بعضی از کارگران و کارکنان آن هشت ماه حقوق نگرفتند که این وضعیت واقعاً قابل‌تحمل نیست.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور مطرح کرد: به نظر می‌رسد برخی از اقدامات را می‌توان در این زمینه با فوریت انجام داد، خسارت‌هایی که به مردم وارد شده گویا استاندار خوزستان پیگیری‌هایی داشته است که دولت اقدامات ابلاغ را انجام دهد ولی تا دولت بخواهد با این مشکلات مالی یک اعتباری را تخصیص دهد، زمان هم می‌برد.

درویشیان اضافه کرد: معتقد هستم که باید از این ظرفیت‌های موجود از جمله منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، کمیته امداد، ستاد اجرایی فرمان امام، بنیاد مستضعفان و بنیاد مسکن استفاده کرد تا یک سری اقدامات فوری نسبت به رفع برخی نیازها انجام شود.

وی با بیان اینکه یکی از اقدامات اساسی این است که طرح جامع شبکه فاضلاب خوزستان که از سال ۸۵ شروع شد و فقط ۴۰ درصد آن انجام شده است باید سرعت پیدا کند و اعتبار لازم برای آن پیش‌بینی شود، گفت: همچنین جمع‌آوری آب‌های سطحی در خوزستان یک مشکل جدی است و بر اساس اعلام مدیرعامل آبفا خوزستان حتی در صورت اجرای طرح جامع شبکه فاضلاب با توجه به این حجم بارندگی، این طرح جوابگوی دفع آب‌های سطحی در استان خوزستان نیست.