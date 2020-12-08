به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی عصر سه‌شنبه در نشست ستاد مدیریت بحران شهرستان دشتستان اظهار داشت: سیل خسارت‌های گسترده‌ای را به نقاط مختلف دشتستان وارد شده است.

وی با اشاره به اینکه بیشترین خسارت‌ها به شهر وحدتیه وارد شده است، افزود: از ابتدای وقوع این حادثه در کنار مردم حضور داشته‌ایم و تلاش شده که همه امکانات برای کمک به این مردم بسیج شود.

نماینده مردم شهرستان دشتستان در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: یکی از اولویت‌ها پاکسازی گل و لای از خانه‌های مردم و لایروبی و پاکسازی معابر بوده است که در حال انجام است و باید در آن تسریع شود.

وی خواستار اقدام جدی دولت برای کمک به مردم، بازسازی نقاط حادثه‌دیده و جبران خسارت‌ها شد و افزود: مردم متضرر شده‌اند و اکنون ناراحت و سردرگم هستند و باید به آنها کمک کرد.

رضایی خواستار مشارکت همگانی در رفع مشکلات اهالی دشتستان شد و اضافه کرد: باید همه ظرفیت‌های استانی و ملی برای کمک به مردم تسریع در بازسازی مناطق سیل‌زده بکار گرفته شود.