صدور بیش از ۳۶ هزار معاینه فنی ناوگان سنگین در کرمانشاه

فریبرز کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از ابتدای امسال در مراکز معاینه فنی ۳۶ هزار و ۶۹۶ ناوگان سنگین معاینه فنی شده است و استان کرمانشاه داری ۶ مرکز مکانیزه معاینه فنی سنگین است که از سال گذشته تا کنون یک مورد مجوز جهت احداث یک مرکز معاینه فنی سنگین صادر شده است.

وی افزود: ۶۷۷ مورد نظارت بر عملکرد مدیران فنی شرکت‌های کالا و مسافر انجام شده و ۶۵ مورد بازدید از مدیران فنی شرکت‌های حمل و نقل کالا و مسافر داشته‌ایم.

مدیر کل راداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه تصریح کرد: در حوزه ایمن سازی فیزیکی مدارس حاشیه راه‌ها، ارتقای ایمنی عابرین پیاده ۱۱ محور انجام شده و ۳۲۰ نفر ساعت در فضایی مجازی و در قالب برنامه شاد دوره آموزشی ایمنی ویژه دانش آموزان مدارس حاشیه راه‌ها برگزار شده است.

کرمی گفت: در جهت ایمن سازی راکبین موتورسیکلت ۱۷۵ کلاه ایمنی به راکبین موتور سیکلت اهدا شده است و۳۲۰ ساعت نفر برای رابین موتور سیکلت کلاس آموزشی برگزار کرده‌ایم و هزار و ۱۵۰ مورد نصب شبرنگ و آشکار سازی ادوات کشاورزی، وانت بار، موتور سیکلت ها، ۵۹ مورد تحویل تجهیزات ایمنی از قبیل کپسول آتش نشانی، تجهیزات کمک‌های اولیه را به رانندگان ادوات کشاورزی و وانت بار داشته‌ایم و ۹۲۰ مورد نصب شبرنگ بر روی وسایل نقلیه باری جهت آشکاری سازی آنها انجام شده است.

وی ادامه داد: هزار و ۵۶۵ مورد کنترل تردد ناوگان مسافری توسط سامانه سپهتن که ۱۲۲ مورد از این تخلفات به کمیسیون‌های ماده ۱۱ و ۱۲ ارجاع شده است و هزار و ۹۹۶ مورد تخلفات مربوط به اضافه تناژ ناوگان حمل و نقل که در استان بررسی شده است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه در ادامه گفت: از دیگر اقدامات صورت گرفته در حوزه ایمنی و ترافیک می‌توان به برگزاری پنج جلسه کمیسیون ایمنی با حضور مقامات ارشد استانی و کارشناسان حوزه حمل و نقل، پلیس راه و ۱۴ جلسه مشاور تحلیل تصادفات استان با کارشناسان استانی نام برد.

وی گفت: از دیگر اقدامات اداره ایمنی و ترافیک ۳۴ مورد بازدید و نظارت بر عملکرد باسکول‌های ثابت پلیس راه و ۷۱ مورد گشت دروازه‌ای کنترل اضافه تناژ و تجهیزات ایمنی ناوگان عمومی و یک مورد احداث سکوی استقرار پلیس راه در حاشیه محور مواصلاتی استان انجام شده است.

کرمی افزود: در زمینه فرهنگ سازی ایمنی و ترافیک اقداماتی نیز انجام شده است که مهمترین این موارد برگزاری ۵۳ نفر ساعت دوره آموزشی فرهنگی برای کودکان کار و ۵۲ نفر، ساعت برگزاری طرح آموزشی فرهنگی ایمنی کودکان در محورهای سطح استان کرمانشاه و ۲۸ طرح در زمینه ایمنی و ترافیک در فضای مجازی جهت ارتقای ایمنی کاربران جاده‌ای (دانش آموزان و دهیاران و …) و چهار جلسه کمیته بازدید ایمنی استان از دیگر اقدامات اداره ایمنی و ترافیک است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه افزود: برای با هرچه بالاتر بردن سطح ایمنی و ترافیکی فعالیت‌های انجام شده که شاخص ترین این اقدامات تشکیل اکیپ نظارتی و بازدید از مراکز مکانیزه معاینه فنی سنگین به صورت مستمر با بهره گیری از بخش خصوصی، پیگیری و تحقق تشکیل دو زیرگروه کمیسیون ایمنی به نام‌های کمیته بازدید ایمنی راه‌ها و کمیته بررسی تصادفات مهم، به کار گیری و انعقاد قرارداد با مشاور پژوهشی دانشگاه صنعتی کرمانشاه جهت مطالعه و تجزیه و تحلیل تصادفات در محورهای مواصلاتی استان استان کرمانشاه در جهت پایین آوردن آمار تصادفات جاده‌ای از دیگر اقدامات این اداره کل است.