کشف یک دستگاه پهپاد غیرمجاز توسط هنگ مرزی سرخس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حمزه قاسمی گفت: در پی اخبار واصله مبنی بر قاچاق مواد مخدر از طریق پهپاد به کشور ترکمنستان، موضوع در دستور کار عملیاتی این فرماندهی قرار گرفت، بنابراین در این راستا با فعال نمودن منابع و مخبرین و اشراف اطلاعاتی، مأمورین اطلاعات این یگان در بازرسی از منزل یکی از مظنونین پس از هماهنگی با مقام محترم قضائی، موفق به کشف یک دستگاه پهپاد با قابلیت حمل مواد مخدر شدند.

فرمانده هنگ مرزی سرخس افزود: این دستگاه توسط فردی سابقه‌دار، اهل و ساکن یکی از استان‌های شمالی کشور و اصالتاً ترکمن که هدایت‌کننده و خلبان این پهباد بوده است وارد سرخس شده تا با همدستی احدی از ساکنین روستاهای مرزی شهرستان سرخس اقدام به حمل مواد مخدر از نوع قرص ترامادول به کشور ترکمنستان را کنند که متهمین قبل از رسیدن به اهداف شوم خود دستگیر و اقدامات قانونی در این زمینه معمول شد.

وی ادامه داد: در این رابطه یک دستگاه خودرو سواری توقیف، یک دستگاه لپ تاپ هدایت پهپاد، چهار ملخ مربوطه، دو دستگاه آنتن هدایتگر، دو عدد باتری شارژی و چهار دستگاه گوشی هوشمند و سایر متعلقات دیگر با ارزش تقریبی ۵۰۰ میلیون ریال کشف شد.

قاسمی بیان کرد: مرزبانان هنگ سرخس با اشرافیت اطلاعاتی دقیق، با هر گونه بی‌نظمی و بی‌قانونی در این خصوص مجدانه برخورد خواهند کرد.