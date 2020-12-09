به گزارش خبرگزاری مهر، وزارت خزانه داری آمریکا امروز چهارشنبه با صدور بیانیه‌ای در وبگاه خود از اعمال تحریم‌هایی علیه چند شخص و نهاد آسیایی- آفریقائی خبر داد.

در بیانیه صادره از سوی وزارت خزانه داری آمریکا آمده است که این کشور تحریم‌هایی را علیه برخی اشخاص در کشورهای ماکائو، قرقیزستان و لیبریا و همچنین نهادهایی واقع در هنگ کنگ، پالائو و کامبوج وضع کرده است.

بهانه دفتر کنترل دارائی‌های وزارت خزانه داری آمریکا طبق روال همیشه؛ مبارزه با اشخاص و نهادهایی است که در زمره «نقش‌آفرینان فساد» به شمار می‌آیند!

استیو منوچین وزیر خزانه داری آمریکا با طرح ادعائی مضحک در این خصوص مدعی شد که کشورش عوامل فساد را مورد تحریم قرار می‌دهد!

در خصوص هنگ‌کنگ، گفتنی است که ماه گذشته چین قطعنامه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن هر قانون‌گذاری که از استقلال منطقه هنگ‌کنگ حمایت یا امنیت ملی را تهدید کند، باید رد صلاحیت شود؛ مصوبه‌ای که به برکناری ۴ نفر از قانون‌گذاران هنگ‌کنگی انجامید.

در همین رابطه، «رابرت اوبراین» مشاور امنیت ملی کاخ سفید پیشتر در بیانیه‌ای مداخله‌جویانه ادعا کرده بود: اقدامات اخیر پکن مبنی بر رد صلاحیت قانون‌گذاران طرفدار دموکراسی در شورای قانون‌گذاری هنگ‌کنگ، شکی باقی نمی‌گذارد که حزب کمونیست چین به صورت آشکاری تعهدات بین‌المللی خود تحت اعلامیه مشترک چین- بریتانیا و وعده‌هایش به مردم هنگ‌کنگ را نقض کرده است.

به گزارش مهر، آمریکا هنگ کنگ را به عنوان اهرم و بهانه‌ای برای اعمال فشار بر چین در دست گرفته و هر تصمیمی که پکن در خصوص هنگ کنگ اتخاذ می‌کند بهانه‌ای می‌شود تا واشنگتن تحریم‌های جدیدی را علیه مقامات چینی اعمال کند.