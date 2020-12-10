به گزارش خبرنگار مهر، در پی در گذشت آیت الله محمد یزدی، حجت الاسلام عبدالحسین خسروپناه معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی پیامی بدین شرح صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

انا لله و انا الیه راجعون

ارتحال عالم مجاهد، فقیه انقلابی، مبارز خستگی ناپذیر حضرت آیت الله حاج شیخ محمد یزدی ثلمه ای جبران ناپذیر برای نظام اسلامی است.

او عالمی وارسته، فقیهی زمان شناس، مترجمی توانا نسبت به قرآن کریم، محققی آگاه به مسائل نوپدید، پارسای همیشه در صحنه، دانشمندی با صراحت و مقتدر، سیاستمداری وفادار به امام خمینی و مقام معظم رهبری بود.

آیت الله یزدی انقلابی ولایتمدار پریروز و دیروز و امروز بود که سال‌ها در سنگر ریاست دفتر امام در قم، نمایندگی مجلس، جامعه مدرسین و شورای عالی حوزه علمیه قم و شورای نگهبان و امامت جمعه تهران و مجلس خبرگان رهبری و ریاست قوه قضائیه مجاهدت کرد.

نقدها و خرده گیریهایش از روی پارسایی و اخلاص و دغدغه مندانه و دیدبانیش نسبت به انقلابی و غیر انقلابی، مستمر و بصیرت زا بود.

خداوند روح ایشان را با امام خمینی و شهدای انقلاب اسلامی محشور سازد و رضوان و جنت نعیم و ضیافت علوی را نصیبشان گرداند.

این مسکین ارتحال این عالم پارسا و فقیه مجاهد را به مقام معظم رهبری و خانواده محترمشان به ویژه آقازاده‌های آن مرحوم و دوستان و شاگردان و مردم عزیز ایران تسلیت عرض می‌کنم.

والسلام علیکم و رحمة الله

عبدالحسین خسروپناه

حوزه علمیه قم

۱۹ آذر ۱۳۹۹