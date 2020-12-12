نقش کلیدی سردار سلیمانی در پایان داعش و تروریسم مورد حمایت آمریکا

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل – مرتضی رحمانی: در حالی که تنها چند روز به سالگرد شهادت سرلشکر حاج «قاسم سلیمانی» فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و «ابومهدی المهندس» معاون حشد شعبی، توسط تروریست‌های آمریکایی در نزدیکی فرودگاه بغداد مانده است؛ هنوز جامعه جهانی و مدعیان حقوق بشر واکنش درخوری به این اقدام تروریستی نشان نداده‌اند.

در این رابطه، «استفان لندمن» نظریه‌پرداز آمریکایی و دانش آموخته دانشگاه هاروارد در گفتگویی با خبرنگار مهر به تشریح دلایل این اقدام تروریستی پرداخت و گفت: علت حذف سردار سلیمانی از سوی آمریکا، نقش برجسته وی در مبارزه با تروریست‌های مورد حمایت واشنگتن، ناتو و اسرائیل بود.

وی همچنین درباره نقض قوانین بین‌المللی از سوی واشنگتن گفت: آمریکا بر اساس قوانین خود عمل می‌کند نه قواعد بین‌المللی و حتی اگر لازم ببیند، قوانین داخلی و قانون اساسی خودش را نیز نقض می‌کند.

این نظریه‌پرداز با اشاره به تاریخچه شوم ایالات متحده در نقض حقوق بشر، افزود: در طول دوره پس از جنگ جهانی دوم، این کشور ترورهای موفق و ناموفق متعددی را در کارنامه خود ثبت کرده است. جنایتکاران سازمان جاسوسی آمریکا تقریباً همیشه درگیر چنین مسائلی بوده‌اند.

لندمن گفت: آمریکا هر کسی را که تهدیدی برای اهداف استعماری‌اش باشد ترور می‌کند؛ چه آن فرد سلیمانی باشد و چه یک آمریکایی. آنها افرادی مانند «مارتین لوتر کینگ» را هم به دلیل رویکردهای مخالف رژیم حاکم بر واشنگتن به قتل رساندند.

این دانش‌آموخته دانشگاه هاروارد با اشاره به بیانیه واحدهای بسیج مردمی عراق پس از ترور سردار سلیمانی و ابومهدی المهندس، گفت: نیروهای مقاومت عراق همان ابتدا به دست داشتن آمریکا و اسرائیل در ترور این دو فرمانده اشاره کردند.

او گفت: آنها به جرم آزادی خواهی در برابر داعش تحت حمایت آمریکا در عراق کشته شدند - نه به خاطر اینکه تهدیدی برای امنیت آمریکا بودند. لندمن این اقدام واشنگتن را یک ویژگی بارز از عملکرد امپریالیسم دانست و گفت: این اقدام یک برنامه شیطانی علیه صلح، عدالت و حاکمیت قانون در جهان بود. آمریکا هیچ گاه سیاست خاورمیانه‌ای خود را تغییر نخواهد داد؛ هدف ایالات متحده ترسیم نقشه خود، تضعیف کشورهای منطقه، غارت منابع آنها و تقسیم غنائم با شرکای امپریالیستی است

وی با اشاره به نقش سردار سلیمانی در مبارزه با تروریسم گفت: سردار سلیمانی در مبارزه با تروریسم منطقه‌ای مورد حمایت آمریکا، ناتو و اسرائیل نقش اساسی ایفا می‌کرد. به همین دلیل او را برای حذف هدف قرار گرفتند.

لندمن، همچنین به طرح آمریکا برای تغییر نقشه منطقه اشاره کرد و گفت: آمریکا هیچ گاه سیاست خاورمیانه‌ای خود را تغییر نخواهد داد؛ هدف ایالات متحده ترسیم نقشه خود، تضعیف کشورهای منطقه، غارت منابع آنها و تقسیم غنائم با شرکای امپریالیستی است.

وی افزود: تا زمانی که این منطقه سرشار از نفت باشد، مداخله جویی ارتش آمریکا برای ماندن در آن ادامه خواهد داشت.