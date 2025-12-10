  1. استانها
  2. مازندران
۱۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۶

سرهنگ عبادی: جاده کندوان برفی و لغزنده است

سرهنگ عبادی: جاده کندوان برفی و لغزنده است

ساری - فرمانده پلیس راه مازندران گفت: هم‌اکنون بارش برف در محور کندوان آغاز شده و تردد در این مسیر تنها با تجهیزات کامل زمستانی امکان‌پذیر است.

سرهنگ هادی عبادی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هم‌اکنون بارش برف در محور کندوان آغاز شده و تردد در این مسیر تنها با تجهیزات کامل زمستانی امکان‌پذیر است.

وی با تاکید بر ضرورت آمادگی رانندگان افزود: «هموطنانی که قصد عبور از این محور را دارند، حتماً باید زنجیرچرخ، محلول ضدیخ، سوخت کافی و وسایل گرمایشی به همراه داشته باشند و پیش از آغاز سفر از سلامت سیستم ترمز و گرمایشی خودرو اطمینان حاصل کنند.»

رئیس پلیس راه مازندران همچنین از شهروندان خواست در شرایط جوی نامساعد، از انجام سفرهای غیرضروری به‌ویژه در محورهای کوهستانی استان پرهیز کنند تا از بروز حوادث احتمالی جلوگیری شود.

وی در پایان بر رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی تأکید کرد و گفت: پرهیز از تخلف و توجه به هشدارهای پلیس، نقش مهمی در کاهش سوانح جاده‌ای دارد.

کد خبر 6684985

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها