به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری اداره کل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان، محمدرضا مدرس خیابانی روز شنبه پس از بازدید از بندر چابهار و در نشست تشریح قابلیت‌ها و ظرفیت‌های بندر چابهار اظهار داشت: با توجه به تکلیفی که از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شده، اقدامات لازم به منظور تسریع و تسهیل تردد خطوط کشتیرانی در مسیر بندر چابهار در دست انجام است.

وی تاکید کرد: عزممان جزم است تا بتوانیم به توسعه بندر چابهار و منطقه کمک کنیم، مأموریت داریم تا بتوانیم در نقاطی که باعث شده کار برای رونق منطقه و حضور کشتیرانی به کندی پیش برود، مشکلات مرتفع و همراهی مان را بیشتر کنیم.

مدیرعامل شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر پیگیری‌های جدی این شرکت به منظور رونق منطقه، افزود: این حضورها باعث می‌شود بروکراسی‌ها به حداقل برسد و نقاطی که باعث شده کار گره خورده رفع شود که با توجه به تخفیفاتی که در بندر چابهار برای صاحبان کالا و خطوط کشتیرانی ارائه می‌شود برای رونق تردد کشتی‌ها برنامه مناسبی طراحی شود.

وی بیان کرد: هدف این است که هزینه حمل کالا در این بندر کاهش و درآمدها افزایش یابد. با توجه به این مهم به منظور تسریع و تسهیل تردد کشتی‌ها در مسیر بندر چابهار همه بروکراسی‌ها حل و فصل می‌شود تا هم رضایت مشتری افزایش یابد و هم بازار پسکرانه گسترش یابد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه باید درآمد منطقه را به سمت ایران جذب کنیم تا بهره‌مندی کشور از این سهم لجستیک حاصل شود، ابراز امیداوری کرد که بتوانیم مسیر جنوب – شمال و شرق – غرب را با کریدوری که ترسیم شده در برنامه زمانبندی منطقه‌ای رونق دهیم و این نگاه راهبردی را عملیاتی کنیم که البته ایجاد و توسعه زیرساخت‌هایی نظیر راه‌آهن و جاده ضرورتی انکارناپذیر و مؤثر در پیشرفت منطقه است.

مدیرکل بنادر و دریانوردی سیستان و بلوچستان نیز با اشاره به تجهیزات مدرن و زیرساخت‌های بی نظیر بندر چابهار گفت: با توجه به اقدامات توسعه‌ای انجام شده در بخش زیرساخت‌ها و تجهیزات بندر چابهار، هیچ محدودیتی برای پذیرش هر نوع کشتی و کالا در این بندر استراتژیک وجود ندارد.

بهروز آقایی ادامه داد: همچنین تخفیفاتی ویژه برای صاحبان کالا و خطوط کشتیرانی به عنوان مشوق در بندر چابهار در نظر گرفته‌ایم که رغبت پیش از پیش آنها را برای استفاده از ظرفیت‌های این بندر بزرگ اقیانوسی به همراه داشته است.