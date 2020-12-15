رونمایی از اولین تاکسی خودران آمازون

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، این تاکسی خودران که شباهتی به خودروهای عادی ندارد، بیشتر شبیه به یک مینی بوس کوچک یا شاتل است که برای جابجایی مسافر در محیط‌های شهری طراحی شده است.

این خودرو تنها ۳.۶۳ متر طول دارد و دارای چهار چرخ بوده و می‌تواند در هر دو جهت به حرکت خود ادامه دهد. چهار مسافر این خودرو نیز به صورت دوتایی روبروی یکدیگر قرار می‌گیرند.

حداکثر سرعت این خودروی برقی خودران به ۱۲۰ کیلومتر در ساعت می‌رسد و دو بسته باتری نیز در کف این خودرو قرار گرفته که با پرشدن کامل آنها می‌توان به مدت ۱۶ ساعت از این خودرو استفاده کرد.

خودروی یادشده دارای کیسه هوای محافظ نیز هست و در آن دوربین و سیستم راداری با دید ۲۷۰ درجه در هر چهار طرف تعبیه شده است. انتظار می‌رود استفاده از این خودرو در سال ۲۰۲۱ آغاز شود.