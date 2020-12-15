بلندترین شب سال در دورهمی ۳۳ رادیوی استانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استان‌های سازمان صدا و سیما، باتوجه به استمرار شرایط ویژه به دلیل همه‌گیری کرونا و لزوم تداوم اجرای دستورالعمل‌ها و رویه‌های بهداشتی و تأکید ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر پرهیز از تجمعات اجتماعی و خانوادگی در هر شرایط و مناسبتی، صدای استان‌ها به منظور فراهم کردن اوقات شیرین و مفرح برای افراد خانواده در شب یلدا یک دورهمی رادیویی طراحی کرده است.

در این برنامه با بسته‌های طنز رادیویی و با تاکید بر موسیقی محلی و اصیل ایرانی، سعی می‌شود فضایی مفرح را برای آنهایی که در خانه مانده‌اند و شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت کرده‌اند، ایجاد شود.

بر این اساس و از ۱۰ روز قبل به سفارش ستاد ملی مقابله با کرونا، تولید بسته‌های کوتاه صوتی، آنونس‌هایی مبنی بر تبلیغ پویش «در خانه بمانیم»، پویش «یلدای همدلی» و «دور از هم و برای هم» در کنداکتور پخش مراکز قرار گرفته است.

ویژه برنامه‌های شب یلدای مراکز به مدت ۲ ساعت با هدف آشنایی و پاسداشت ارزش‌های فرهنگی شب یلدا و ایجاد فضایی شاد و سرگرم کننده به صورت زنده تولید و پخش می‌شود تا ضمن عمل به شعار در خانه بمانیم، لحظات شاد و سرشار از سرگرمی برای مخاطبان ایجاد شود.

این برنامه‌ها با محوریت امید، آگاهی، سلامت، شادی و سرگرمی دارای بخش‌های مختلفی است که شامل تکریم روز پرستار و سالروز ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س)، نمایش‌هایی با رویکرد طنز و مباحث ارشادی و تربیتی در فواصل کنداکتور پخش، فلسفه وجودی شب یلدا و نگاهی به آداب و رسوم این شب در هر استان، گفتگو با مهمان به صورت تلفنی (معمولا از چهره‌های محبوب هنری و ورزشی هر استان)، تقویت اطلاعات و آگاهی های عمومی به ویژه درباره نکات بهداشتی و مراقبت از سلامت خود در برابر بیماری کرونا و آیتم‌های طنز برای نقد مهمانی های فامیلی خواهد بود.

از دیگر آیتم‌های دورهمی شب یلدای رادیوهای استانی می‌توان به گفتگوی تلفنی با مشاهیر، مفاخر فرهنگی و هنرمندان هر استان، معرفی غذاهای سنتی و شب چره برای شب یلدا، ترویج دید و بازدید مجازی، شاهنامه‌خوانی به عنوان یکی از رسوم کهن مردم ایران به ویژه در شب های زمستان، تفال به حافظ و حافظ خوانی، داستان و مثل‌ها در فرهنگ بومی هر منطقه، بخش‌هایی با محوریت آداب و رسوم پسندیده بومی، مسابقه تلفنی و پیامکی، بخش ویژه مدافعان اسلام، گزارش از بیمارستان‌ها و مشاغل شیفت شب، خاطرات شهدا با تاکید بر شخصیت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مدافع سلامت، گفتگو با کارشناسان فرهنگ عامه، گفتگوی تلفنی با خوانندگان محلی و ملی و بهره‌گیری از آرشیو آواهای قدیمی فولکلور اشاره کرد.