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۲۵ آذر ۱۳۹۹، ۱۶:۲۰

بلندترین شب سال در دورهمی ۳۳ رادیوی استانی

بلندترین شب سال در دورهمی ۳۳ رادیوی استانی

شبکه‌های رادیویی مراکز استان‌ها، برنامه‌های مختلفی را با توجه به شرایط ویژه امسال برای شب یلدا تدارک دیده‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استان‌های سازمان صدا و سیما، باتوجه به استمرار شرایط ویژه به دلیل همه‌گیری کرونا و لزوم تداوم اجرای دستورالعمل‌ها و رویه‌های بهداشتی و تأکید ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر پرهیز از تجمعات اجتماعی و خانوادگی در هر شرایط و مناسبتی، صدای استان‌ها به منظور فراهم کردن اوقات شیرین و مفرح برای افراد خانواده در شب یلدا یک دورهمی رادیویی طراحی کرده است.

در این برنامه با بسته‌های طنز رادیویی و با تاکید بر موسیقی محلی و اصیل ایرانی، سعی می‌شود فضایی مفرح را برای آنهایی که در خانه مانده‌اند و شیوه نامه‌های بهداشتی را رعایت کرده‌اند، ایجاد شود.

بر این اساس و از ۱۰ روز قبل به سفارش ستاد ملی مقابله با کرونا، تولید بسته‌های کوتاه صوتی، آنونس‌هایی مبنی بر تبلیغ پویش «در خانه بمانیم»، پویش «یلدای همدلی» و «دور از هم و برای هم» در کنداکتور پخش مراکز قرار گرفته است.

ویژه برنامه‌های شب یلدای مراکز به مدت ۲ ساعت با هدف آشنایی و پاسداشت ارزش‌های فرهنگی شب یلدا و ایجاد فضایی شاد و سرگرم کننده به صورت زنده تولید و پخش می‌شود تا ضمن عمل به شعار در خانه بمانیم، لحظات شاد و سرشار از سرگرمی برای مخاطبان ایجاد شود.

این برنامه‌ها با محوریت امید، آگاهی، سلامت، شادی و سرگرمی دارای بخش‌های مختلفی است که شامل تکریم روز پرستار و سالروز ولادت با سعادت حضرت زینب کبری (س)، نمایش‌هایی با رویکرد طنز و مباحث ارشادی و تربیتی در فواصل کنداکتور پخش، فلسفه وجودی شب یلدا و نگاهی به آداب و رسوم این شب در هر استان، گفتگو با مهمان به صورت تلفنی (معمولا از چهره‌های محبوب هنری و ورزشی هر استان)، تقویت اطلاعات و آگاهی های عمومی به ویژه درباره نکات بهداشتی و مراقبت از سلامت خود در برابر بیماری کرونا و آیتم‌های طنز برای نقد مهمانی های فامیلی خواهد بود.

از دیگر آیتم‌های دورهمی شب یلدای رادیوهای استانی می‌توان به گفتگوی تلفنی با مشاهیر، مفاخر فرهنگی و هنرمندان هر استان، معرفی غذاهای سنتی و شب چره برای شب یلدا، ترویج دید و بازدید مجازی، شاهنامه‌خوانی به عنوان یکی از رسوم کهن مردم ایران به ویژه در شب های زمستان، تفال به حافظ و حافظ خوانی، داستان و مثل‌ها در فرهنگ بومی هر منطقه، بخش‌هایی با محوریت آداب و رسوم پسندیده بومی، مسابقه تلفنی و پیامکی، بخش ویژه مدافعان اسلام، گزارش از بیمارستان‌ها و مشاغل شیفت شب، خاطرات شهدا با تاکید بر شخصیت سردار شهید سپهبد قاسم سلیمانی و شهدای مدافع سلامت، گفتگو با کارشناسان فرهنگ عامه، گفتگوی تلفنی با خوانندگان محلی و ملی و بهره‌گیری از آرشیو آواهای قدیمی فولکلور اشاره کرد.

کد مطلب 5096782
آروین موذن زاده

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