روایت شهید «مغنیه» از نقش راهبردی سردار سلیمانی در جنگ ۳۳ روزه

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل - رامین حسین آبادیان: حدود ۲ هفته تا اولین سالروز شهادت سردار سلیمانی باقی مانده است؛ شخصیت برجسته‌ای که در عینِ فعالیت در کسوت یک فرمانده نظامیِ تمام‌عیار، یک دیپلمات برجسته نیز بود. سردار سلیمانی در واقع شخصیتی بود که همگان به نقش آفرینی ویژه، محوری و راهبردی او در شکل گیری گروه‌های مقاومت و یکپارچگی آن در سراسر منطقه اذعان دارند.

در همین ارتباط، خبرنگار مهر گفتگویی را با «ناصر قندیل» تحلیلگر برجسته لبنانی و سردبیر روزنامه «البناء» ترتیب داده است. وی در جریان این گفتگو تأکید کرد: مهمترین دغدغه شهید سلیمانی حمایت از مسأله فلسطین بود. او به شدت نسبت به آینده مسأله فلسطین دغدغه مند بود. هیچیک از دوستان و دشمنان نمی‌توانند این واقعیتِ آشکار را پنهان کنند.

این کارشناس لبنانی افزود: حاج قاسم سلیمانی دوست نداشت که در خط مقدم جبهه نبرد در لبنان نباشد. به همین دلیل، او اصرار داشت که در اتاق عملیات مرکزی در شهر «بیروت» در کنار فرمانده شهید «حاج عماد مغنیه» دوست و همراه همیشگی‌اش و نیز در کنار سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان باشد.

قندیل در ادامه یادآور شد: بدون شک می‌توان گفت که اگر حاج قاسم سلیمانی و نقش آفرینی راهبردی او در میادین نبرد نبود، تحقق پیروزیِ نهایی بر تروریسمِ تکفیری داعش در سوریه و عراق و منطقه میسر نبود. در ادامه مشرح گفتگو با تحلیلگر لبنانی و سردبیر روزنامه «البناء» را مطالعه می‌کنید؛

*همانطور که می‌دانید ما در حال حاضر در آستانه فرا رسیدن اولین سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی هستیم. ارزیابی شما از نقشی که این فرمانده نظامی در حمایت از مقاومت در سوریه و فلسطین ایفا کرد، چیست؟

در ابتدا باید بگویم که شهید سلیمانی یک «فرمانده قهرمان» بود. ما اولین سالروز شهادت حاج قاسم سلیمانی را یک مناسبت مبارک می‌دانیم و آن را به «امام سید علی خامنه ای» (مد ظله العالی) تبریک می‌گوئیم. او فردی بود که انقلاب اسلامی ایران را به یک الگو تبدیل کرد. او خود نیز به یک الگو تبدیل شد. شهید سلیمانی در واقع جلوه گر تمامی اصول و ارزش‌هایی بود که انقلاب اسلامی ایران بر مبنای آن شکل گرفت.

اصول و ارزش‌های انقلاب اسلامی چه چیزهایی بودند؟ حمایت از فلسطین و حمایت از قدس. مهمترین دغدغه شهید سلیمانی حمایت از مسأله فلسطین بود. او به شدت نسبت به آینده مسأله فلسطین دغدغه مند بود. هیچیک از دوستان و دشمنان نمی‌توانند این واقعیتِ آشکار را پنهان کنند؛ واقعیتی که نشان می‌دهد حاج قاسم سلیمانی بیشترین نزدیکی را به قدس و مسأله فلسطین داشت.

ما امروز جای خالی حاج قاسم سلیمانی را در صحنه فلسطین احساس می‌کنیم. جای خالی او در هر صحنه‌ای که به مسأله فلسطین مربوط است، احساس می‌شود. تاریخ شهادت خواهد داد که مقاومت تحت فرماندهی او و با رهنمودهای امام خامنه ای (مد ظله العالی) به امکانات و تجهیزات نظامی مختلف دست پیدا کرد و توانست تحت پیشرفته‌ترین آموزش‌های نظامی قرار گیرد.

*در جریان جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی علیه مقاومت در لبنان، سردار سلیمانی ایفاگر نقش فعال و بسزایی بود. به نظر شما نقش شهید سلیمانی در تحمیل شکست سنگین به رژیم صهیونیستی در جنگ تموز تا چه اندازه مؤثر بود؟

در جریان جنگ ۳۳ روزه رژیم صهیونیستی با تمام توان زیرساخت‌های مقاومت در لبنان را هدف قرار داد. در این میان، حاج قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و نیز به عنوان پشتوانه مقاومت وارد عمل شد و به حمایت از مقاومت لبنان پرداخت. در آن هنگام، تصور این بود که طبیعی است حاج قاسم سلیمانی در «دمشق» پایتخت سوریه مستقر شود تا بتواند حلقه وصلی میان مقاومت و جمهوری اسلامی ایران باشد.

به یاد دارم که در آن زمان حتی «بشار اسد» رئیس جمهور سوریه دستورات لازم برای حمایت از مقاومت در لبنان را صادر کرده بود. وی دست حاج قاسم سلیمانی برای ارسال تسلیحات از کانال‌های سوریه به لبنان را باز گذاشته بود؛ کما اینکه بشار اسد اعلام کرده بود که سوریه از محتویات انبارهای تسلیحاتی خود برای تسلیح نیروهای مقاومت در لبنان دریغ نمی‌کند.

علیرغم تمامی آنچه که گفته شد، حاج قاسم سلیمانی دوست نداشت که در خط مقدم جبهه نبرد در لبنان نباشد. به همین دلیل، او اصرار داشت که در اتاق عملیات مرکزی در شهر «بیروت» در کنار فرمانده شهید «حاج عماد مغنیه» دوست و همراه همیشگی‌اش و نیز در کنار سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله لبنان باشد. در طول جنگ ۳۳ روزه حاج قاسم مُدام در میان میادین نبرد و اتاق عملیات مرکزی در رفت و آمد بود.

او در این مدت تمام تلاش خود را به کار بست تا تمامی آنچه را که مَردان مقاومت در لبنان به آن احتیاج داشتند، فراهم کند. به یاد دارم که چند ماه پیش از شهادت فرمانده عماد مغنیه این فرصت برای من مهیا شد که دیداری با او داشته باشم. او در این دیدار از حجم حمایت‌های حاج قاسم سلیمانی از مَردان مقاومت در لبنان سخن گفت.

شهید مغنیه همچنین از حجم کمک‌هایی سخن گفت که به فضل حاج قاسم سلیمانی و رهنمودهای امام سید علی خامنه ای (مد ظله العالی) به دست مَردان مقاومت در لبنان رسیده بود. همین حمایت‌ها و امدادرسانی‌ها بود که موجب شد مقاومت لبنان پس از جنگ قدرتی به مراتب بیشتر از مرحله پیش از جنگ داشته باشد.

*در ماه دسامبر سال ۲۰۱۷ میلادی بود که سردار سلیمانی به صورت رسمی شکست نهایی تروریست‌های تکفیری داعش را اعلام کرد. ارزیابی شما از نقش وی در غلبه نهایی بر داعش و نیز اقداماتی که در راستای حفاظت و حراست از تمامیت ارضی عراق ایفا کرد، چیست؟

زمانی که از نقش مهم، راهبردی و مؤثر شهید حاج قاسم سلیمانی در لبنان، سوریه، فلسطین و… سخن می‌گوییم و نیز زمانی که به نقش آفرینی وی در حمایت از مقاومت در جنگ‌های پی در پی رژیم صهیونیستی علیه نوار غزه و جنگ علیه مقاومت در لبنان، نگاهی گذرا می‌اندازیم، تنها به یک نتیجه می رسیم و آن، این است که حاج قاسم سلیمانی «قهرمان پیروزی بر داعش» به شمار می‌رود.

همگان می‌دانند که گروه تروریستی تکفیری داعش با هدف تأمین منافع و مصالح رژیم صهیونیستی، بسط هیمنه ایالات متحده آمریکا در نقاط مختلف منطقه و نیز حاکم کردن فضایی از هرج و مرج در نقاط مختلف منطقه ظهور و بروز پیدا کرد. بدون شک می‌توان گفت که اگر حاج قاسم سلیمانی و نقش آفرینی راهبردی او در میادین نبرد نبود، تحقق پیروزیِ نهایی بر تروریسمِ تکفیری داعش در سوریه و عراق و منطقه میسر نبود.

اگر حاج قاسم سلیمانی نبود، حفاظت و حراست از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی سوریه و عراق میسر نبود. نباید از کنار نقشی که حاج قاسم سلیمانی در عراق ایفا کرد به سادگی عبور کرد. حاج قاسم سلیمانی درست در شرایطی که تمامی خطوط دفاعی نظامی در عراق درهم شکسته بود، به همراه شهید ابو مهدی المهندس در خط مقدم میدان نبرد قرار داشت. شهیدان سلیمانی و ابو مهدی المهندس بودند که از بغداد آن هم در شرایطی که داعش به پشت دروازه‌های این شهر رسیده بود، حفاظت و حراست کردند.

*سردار سلیمانی به دلیل فعالیت‌هایی که در طول سالیان متمادی در منطقه انجام داد جایگاه ویژه ای نزد ملت‌های منطقه به دست آورده بود؛ جایگاهی که امروز حتی با گذشت یک سال از شهادت وی، هنوز از دست نرفته است. چه علل و عواملی موجب شد تا شهید سلیمانی چنین محبوبیتی در سطوح منطقه‌ای و فرامنطقه ای کسب کند؟

تمامی کسانی که به نوعی با شهید حاج قاسم سلیمانی آشنایی دارند، هریک ویژگی‌هایی را از وی ذکر می‌کنند که نمونه این ویژگی‌ها در دیگران کمتر دیده می‌شود. اکنون که حاج قاسم سلیمانی به شهادت رسیده است ما این مسأله را بازگو نمی‌کنیم؛ بلکه سخن گفتن از ویژگی‌های اخلاقی وی حتی به دوران پیش از شهادتش باز می‌گشت.

در همان دوران نیز که ما با دوستان‌مان درباره شخصیت حاج قاسم سلیمانی صحبت می‌کردیم، گاهی تا حدی به دلیل برخی اخلاقیات وی تعجب می‌کردیم که با خود می‌گفتیم، مگر می‌شود کسی چنین ویژگی حسنه‌ای داشته باشد؟

ازجمله ویژگی‌های برجسته شهید سلیمانی این بود که وی از سعه صدر بالایی برخوردار بود. او به غایت متواضع بود و از صبر بسیار زیادی برای تحمل سختی‌ها و مشقت‌ها برخوردار بود. تمامی کسانی که حاج قاسم سلیمانی را می‌شناختند به این ویژگی‌های وی اذعان دارند.

*همانطور که گفتید حاج قاسم سلیمانی علیرغم اینکه یک فرمانده نظامی بود از ویژگی‌های اخلاقی برجسته ای نیز برخوردار بود. آیا شما خاطره‌ای از سردار سلیمانی دارید؟

من از کسانی که حاج قاسم را در جبهه‌های نبرد در سوریه همراهی می‌کردند، روایت‌های بسیاری را در رابطه با اخلاق و ویژگی‌های برجسته او شنیده‌ام. در اینجا یکی از روایت‌هایی را که شنیدم به صورت کاملاً مختصر بازگو می‌کنم.

در جبهه سوریه، نیروهای مقاومت پس از نبردی طاقت فرسا و راهبردی، توانستند کنترل شماری از مناطق اساسی و استراتژیک در جنوب غرب حلب را در اختیار بگیرند. پس از گذراندن یک روز بسیار سخت و طاقت فرسا، برای مَردان مقاومت غذا رسید. در این هنگام برخی پیشنهاد کردند هر فردی که مایل است بخشی از غذای خود را به خانواده‌های سوریِ تحت محاصره کمک کند. در آنجا حدود ۱۰۰۰ رزمنده، افسر و مسئول جنگی حضور داشتند.

پس از اینکه رزمندگان با پیشنهاد کمک غذایی به خانواده‌های تحت محاصره موافقت کردند، به یکباره از اینکه حاج قاسم سلیمانی سوار بر کامیون شد تا با دستان خود غذا را به دست خانواده‌های تحت محاصره برساند، به شدت غافلگیر شدند. حاج قاسم سلیمانی چنین فردی بود. چگونه می‌شود که فردی اینچنینی محبوبیت نداشته باشد و مردم او را دوست نداشته باشند. پس از شهادت حاج قاسم زمانی که سوری‌ها تصویر او را دیدند و متوجه شدند این همان فرمانده ای بوده است که با دستان خود غذا را به آنها می‌رساند، برایش گریستند به گونه‌ای که یکی از عزیزان خانواده خود را از دست داده‌اند.