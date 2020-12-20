به گزارش خبرنگار مهر به نقل از راشاتودی، گزارش جدید رنسانس کپیتال نشان داد در سال ۲۰۲۰ اشتهای سرمایهگذاران آمریکا برای خرید سهام چینی افزایش یافته و علیرغم تنشهای تجاری بین دو کشور به بالاترین سطح خود در ۶ سال اخیر رسیده است.
دادهها نشان داد شرکتهای چینی امسال از طریق ۳۰ عرضه اولیه در بورسهای آمریکا توانستهاند ۱۱.۷ میلیارد دلار پول به جیب بزنند. این بالاترین سطح سرمایهای است که شرکتهای چینی توانستهاند از سال ۲۰۱۴ تا کنون در آمریکا به دست بیاورند. در سال ۲۰۱۴ شرکتهای چینی ۲۵.۷ میلیارد دلار از عرضه اولیه سهام خود در والاستریت پول جمعآوری کردند.
در این گزارش همچنین اشاره شده است که برخی شرکتهای چینی به علت پاندمی کرونا و کلاهبرداری حسابداری لوکین کافی، عرضه اولیه سهام خود در آمریکا را به تعویق انداختهاند.
نظر شما