هشدار پلیس فتا هرمزگان به دارندگان آیفون

به گزارش خبرنگار مهر، سروان زهرا درودی صبح پنجشنبه در گفتگویی رسانه‌ای در خصوص شگرد جدید کلاهبرداران سایبری، اظهار کرد: اخیراً شاهد ارسال پیام‌هایی به زبان انگلیسی از سرشماره‌های خارجی برای دارندگان گوشی‌های آیفون هستیم که در آن ادعا می‌شود آیفون کاربر آنلاین شده و برای مشاهده موقعیت مکانی باید وارد لینک ارسال‌شده شود.

وی افزود: این پیام‌ها یک شگرد کلاهبرداری است و پیوند موجود در پیامک، کاربر را به صفحه‌ای کاملاً مشابه سایت اپل هدایت می‌کند.

کارشناس ارشد و مدرس پلیس فتا استان هرمزگان، تصریح کرد: به محض وارد کردن اپل‌آیدی و رمز عبور در این صفحات جعلی، حساب کاربری فرد به سرقت می‌رود و تصاویر و اطلاعات خصوصی وی در اختیار مجرمان سایبری قرار می‌گیرد.

درودی ادامه داد: با سرقت این اطلاعات، امکان سوءاستفاده، اخاذی و قفل کردن تلفن همراه کاربران برای مجرمان سایبری فراهم می‌شود.

وی با تأکید بر ضرورت هوشیاری شهروندان گفت: شرکت اپل هرگز از طریق پیامک یا شماره‌های ناشناس، لینک ورود به حساب کاربری را برای کاربران ارسال نمی‌کند.

کارشناس ارشد پلیس فتا استان هرمزگان خاطرنشان کرد: شهروندان در صورت دریافت چنین پیام‌هایی به هیچ عنوان روی لینک موجود در پیامک کلیک نکنند و پیامک را حذف کنند.

درودی همچنین از شهروندان خواست در صورت مواجهه با موارد مشکوک یا برای دریافت مشاوره، با مرکز فوریت‌های پلیس سایبری به شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس گرفته یا از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس فتا به نشانی policefata.ir با پلیس فتا در ارتباط باشند و از خدمات مشاوره ۲۴ ساعته این پلیس بهره‌مند شوند.