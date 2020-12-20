حمید حیدری بریدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در پی وقوع سیل در شانزدهم آذرماه امسال خسارت‌های گسترده‌ای به واحدهای مسکونی و زیرساخت‌ها و کسب و کار مردم در استان بوشهر وارد شد.

وی با اشاره به اینکه بیشترین آسیب‌ها در شهرستان‌های دشتستان، دیلم و گناوه ثبت شده است، اضافه کرد: با حضور و استقرار ۲۰ تیم از بنیاد مسکن نسبت به ارزیابی خسارت‌های وارد شده در این مناطق اقدام شد.

مدیرکل بنیاد مسکن استان بوشهر با اشاره به ۲۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال به زیرساخت‌های عمرانی خسارت وارد شده است، افزود: هزار و ۴۱۰ واحد مسکونی دچار خسارت شدند که روند بازسازی و تعمیر این واحدها در دست اقدام است.

وی با اشاره به آغاز آواربرداری و عملیات ساختمانی واحدهای آسیب دیده از سیل در دشتستان خاطرنشان کرد: تاکنون ۵۰۰ پرونده در شش حوزه برازجان، وحدتیه، شبانکاره، آبپخش، گناوه و دیلم تشکیل شده است.