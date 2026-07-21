بیش از ۶ هزار واحد مسکونی در جنگ تحمیلی به بوشهر خسارت دید

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع بعد از ظهر سه شنبه در نشست مدیریت بحران استان بوشهر با اشاره به خسارت‌های ناشی از جنگ، اظهار کرد: استان بوشهر از نخستین روزهای جنگ در معرض حملات موشکی دشمن قرار داشت و به جز دوره کوتاه آتش‌بس، بارها مناطق مختلف استان هدف تجاوز قرار گرفت که در پی آن، خسارت‌های قابل توجهی به زیرساخت‌ها و منازل مسکونی وارد شد.

وی با بیان اینکه بیشترین خسارت‌ها در پنج شهرستان استان به ثبت رسیده است، افزود: در مجموع ۶ هزار و ۱۶۸ واحد مسکونی آسیب دیده‌اند و همچنین هزار و ۹۱۳ واحد نیز از نظر اسباب و اثاثیه منزل خسارت دیده‌اند.

استاندار بوشهر با اشاره به اقدامات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: این نهاد بلافاصله پس از وقوع حملات، ستاد بازسازی جنگ را تشکیل داد و با اعزام تیم‌های کارشناسی به مناطق آسیب‌دیده، ارزیابی خسارت‌ها را در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام داد.

زارع ادامه داد: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد میزان خسارت وارد شده به واحدهای مسکونی استان بیش از ۵۰۰ میلیارد تومان است و روند جبران خسارت‌ها و بازسازی با جدیت دنبال می‌شود.

وی حضور سریع کارشناسان بنیاد مسکن در مناطق آسیب‌دیده را عامل مهمی در کاهش نگرانی مردم دانست و گفت: سرعت در ارزیابی خسارت‌ها، تشکیل پرونده‌ها و آغاز پرداخت بخشی از خسارت‌ها، موجب بازگشت آرامش به خانواده‌های آسیب‌دیده شد.

استاندار بوشهر در پایان از خدمات بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در رسیدگی به خسارت‌های جنگ و حمایت از مردم آسیب‌دیده قدردانی کرد و عملکرد این نهاد را در فرآیند بازسازی، شایسته تقدیر دانست.