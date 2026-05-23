به گزارش خبرنگار مهر، کاظم اکرمی شنبه شب در حاشیه بازدید از ستاد بازسازی جنگ تحمیلی سوم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر، با اشاره به عملکرد این نهاد در رسیدگی به وضعیت واحدهای مسکونی آسیبدیده، اظهار کرد: در روال معمول، فرایند ارزیابی و پرداخت خسارت به واحدهای آسیبدیده زمانبر و نیازمند طی کردن مراحل اداری طولانی است، اما آنچه امروز در استان بوشهر شاهد هستیم، حرکتی جهادی و شبانهروزی از سوی تیم مدیریتی و کارشناسی بنیاد مسکن است که جای تقدیر و قدردانی دارد.
وی افزود: تسریع در ارائه خدمات به مردم در شرایط بحرانی، نشاندهنده روحیه انقلابی و کارآمدی نهادهای خدمترسان است که توانستهاند در کوتاهترین زمان ممکن، باری از دوش مردم حادثهدیده بردارند.
بازرس کل استان بوشهر با تأکید بر لزوم دقتنظر در فرایندهای اجرایی، تصریح کرد: اگرچه سرعت عمل در رسیدگی به وضعیت مردم اولویت اصلی است، اما باید همزمان دقت لازم به کار گرفته شود تا خسارتهای وارده بر اساس ارزیابیهای دقیق و کارشناسانه صورت پذیرد تا حقی از کسی ضایع نشود.
اکرمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به حجم گسترده تخریبهای صورت گرفته در مناطق مسکونی، خاطرنشان کرد: ویرانیهای برجای مانده از این جنگ، سندی محکم بر دروغین بودن ادعاهای مدعیان حقوق بشر است؛ کسانی که در شعارهای خود دم از حمایت از مردم میزنند، اما در عمل شاهد سکوت و یا همراهیشان با متجاوزان هستیم.
وی در پایان با تأکید بر وحدت و همدلی میان مردم و مسئولان اظهار کرد: وظیفه مردم در این شرایط سخت، حفظ انسجام و حضور در میدان است و وظیفه ما نیز به عنوان خادمان این ملت، حمایت همهجانبه، پشتیبانی از آسیبدیدگان و تلاش بیوقفه برای جبران خسارتها و کاهش آلام این عزیزان است.
