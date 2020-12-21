به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، بیژن زنگنه شامگاه (یکشنبه، ۳۰ آذرماه) در بدو ورود به مسکو درباره این سفر اظهار کرد: ما در این سفر دیدارهایی با مقام‌های دولتی روسیه و همچنین شرکت‌های نفتی این کشور خواهیم داشت، اما مهم‌ترین بحث ما بررسی آخرین تحولات بازار جهانی نفت است که در وضع حساسی قرار دارد.

وی یادآوری کرد: روسیه چند سالی است به همراه اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) و دیگر متحدان، نقش بسیار سازنده و مؤثری را در اوپک پلاس ایفا می‌کند.

وزیر نفت گفت‌وگو روابط دوجانبه تهران و مسکو را محور دیگر این سفر دو روزه عنوان کرد و درباره دیدار اخیر الکساندر نواک، معاون نخست‌وزیر روسیه و شاهزاده عبدالعزیز بن سلمان، وزیر انرژی عربستان اظهار کرد: رایزنی بین اعضای اوپک و متحدانش همیشه مؤثر بوده است، همان‌گونه که گفتم روسیه نقش خوبی در این میان ایفا کرده است.

زنگنه در پاسخ به این پرسش که آیا ایران آماده بازگشت به بازار نفت است، هم اظهار کرد: زود است در این‌باره صحبت کنیم.

اعضای ائتلاف اوپک پلاس به‌تازگی تصمیم گرفتند توافق کاهش تولید نفت خود را در ماه ژانویه سال ۲۰۲۱ میلادی روزانه ۵۰۰ هزار بشکه تسهیل کنند و برای بررسی تعدیل بیشتر در ماه‌های آینده نشست‌های ماهانه داشته باشند.

بر این اساس، کاهش تولید روزانه تولیدکنندگان عضو ائتلاف اوپک پلاس از رقم ۷ میلیون و ۷۰۰ هزار بشکه در ماه ژانویه ۲۰۲۱ با افزایش روزانه ۵۰۰ هزار بشکه‌ای در ژانویه ۲۰۲۱ به ۷ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز می‌رسد.

کشورهای ایران، لیبی و ونزوئلا نیز بر اساس این توافق از کاهش تولید معاف شدند.