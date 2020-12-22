به گزارش خبرگزاری مهر، دهمین جلسه شورای تحول و نوسازی نظام آموزشی کشور به ریاست سعید رضا عاملی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی به صورت حضوری و نیمه حضوری در محل دبیرخانه این شورا برگزار شد.

عاملی در جمع‌بندی جلسه با اشاره به دانشگاه فرهنگیان اظهار داشت: سرمایه‌ علمی و اجتماعی کیفی برای دانشگاه فرهنگیان در حال شکل‌گیری است و خوشبختانه دانشگاه فرهنگیان در مسیر ارتقاء کیفی قرار دارد.

وی با تأکید بر اهمیت جذب هیئت علمی با کیفیت در دانشگاه فرهنگیان، تصریح کرد: عدم تناسب تخصص با حوزه تدریس اساتید دانشگاه فرهنگیان باید اصلاح شود و به یک هرم مطلوب از اساتید، دانشیاران و استادیاران دست پیدا کنیم.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی اضافه کرد: در حال حاضر نسبت استاد به دانشجو در دانشگاه فرهنگیان یک به ۹۳ است که باید به سمت نسبت ۲۰ تا ۲۵ حرکت کنیم. همچنین در حال حاضر تعداد اساتید حق‌التدریس بیش از ۶۰۰۰ نفر است و تعداد اساتید عضو هیئت علمی حدود ۸۰۰ نفر است که نیازمند اصلاح این روند نیز هستیم.

استاد گروه ارتباطات دانشگاه تهران با بیان اینکه استاد مستقر منشاء آموزش، پژوهش و تربیت مفید و مؤثر خواهد بود و فضای علمی و آکادمیک مؤثر را خلق می کند، تصریح کرد: بدیهی است کارکرد عضو هیئت علمی صرفاً تدریس نیست تا با اساتید میهمان و حق‌التدریس قابل تأمین باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پیشنهاد داد: از ظرفیت دانشگاه‌های برتر کشور برای جذب هیئت علمی در دانشگاه فرهنگیان استفاده شود.

وی تأکید کرد: توسعه کمی دانشگاه فرهنگیان باید متناسب با شرایط طبیعی دانشگاه فرهنگیان طراحی شود چرا که اگر در حال حاضر با کمبود معلم مواجه هستیم اما بر اساس پیش‌بینی‌ها در سال ۱۴۰۴ وضعیت مطلوبی در حوزه تربیت معلم خواهیم داشت.

عاملی در پایان سخنان خود به تبصره ۲ ماده واحده «نحوه جذب منابع انسانی در مشاغل آموزشی و تربیتی وزارت آموزش و پرورش» مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد و گفت: مقرر شده است که ظرف مدت ۳ ماه روش استفاده از سایر فارغ‌التحصیلان دانشگاه‌ها برای جذب در مشاغل آموزشی وزارت آموزش و پرورش در صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی طرح شود.