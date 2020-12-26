قیمت مرغ در کرمانشاه به ثبات رسیده است

میثم غلامی صبح امروز در گفتگو با مهر با بیان اینکه قیمت فروش مرغ در بازار کرمانشاه به ثبات رسیده است اظهار کرد: هم اکنون قیمت مرغ در بازار بین ۲۰ هزار و ۵۰۰ تومان تا ۲۱ هزار تومان است.

وی افزود: هم اکنون قیمت مصوب کشوری فروش مرغ در بازار ۲۰ هزار و ۴۰۰ تومان است که به طور سراسری در کشور رعایت می‌شود.

رئیس اتحادیه مرغ و ماهی فروشان کرمانشاه در ادامه خاطرنشان کرد: افزایش شدید قیمت در ماه‌های گذشته به دلیل عدم توزیع نهاده دولتی و در نتیجه کاهش جوجه ریزی در مرغداری‌ها بوده است.

غلامی با بیان اینکه در زمان بحرانی قیمت مرغ تا ۴۰ هزار تومان نیز افزایش یافت گفت: هم اکنون نظارت‌ها بر توزیع نهاده دولتی، توزیع و فروش مرغ در سطح بازار به طور کامل انجام می‌شود.

وی با تاکید بر اینکه در صورت عدم به موقع توزیع نهاده دولتی قیمت مرغ افزایش می‌یابد خاطرنشان کرد: آرامش بازار مرغ زمانی از بین می‌رود که مرغداران نهاده دولتی را دریافت نکنند و به اجبار از بازار آزاد آن را خریداری کنند.