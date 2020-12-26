لغزندگی برخی محورهای خراسان جنوبی/ رانندگان احتیاط کنند

سرهنگ محمد باقر توفیقی نیا در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به محورهای مواصلاتی خراسان جنوبی بیان کرد: در شهرستان های نهبندان، سربیشه، طبس و دیهوک هوا آفتابی و جاده ها خشک هستند.

وی با بیان اینکه در شهرستان قاین محورهای قاین - بیرجند و بیرجند- اسدیه به علت ریزش برف شب گذشته لغزنده است، گفت: همچنین محورهای سربیشه- بیرجند، سربیشه - ماهیرود و سربیشه- نهبندان لغزنده است.

جانشین پلیس راه خراسان جنوبی بیان کرد: محورهای حاجی آباد- زهان، زهان - بیرجند، فردوس - بجستان و فردوس- گناباد به علت ریزش برف شب گذشته لغزنده است.

سرهنگ توفیقی نیا بیان کرد: محور طبس - عشق آباد- تپه طاق شب گذشته به علت سیلاب مسدود و در همان ساعات اولیه بازگشایی شد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر تمام محورهای اصلی باز و تردد عادی است، گفت: برخی از محورهای روستایی در دست بازگشایی است.

سرهنگ توفیقی نیا بیان کرد: از رانندگان خواستاریم با توجه به لغزندگی برخی محورها، سرعت مطمئنه و فاصله طولی با خودرو جلویی را رعایت کنند.