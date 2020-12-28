به گزارش خبرگزاری مهر، سیدغلامرضا کاظمی دینان رئیس شورای سیاستگذاری جشنواره فرفره گفت: اولیندوره جشنواره فرهنگیهنری «فرفره»، توسط ماهنامه «قلک» و همکاری موسسات فرهنگی و اقتصادی، با محوریت موضوعی «کودکان و دوران کرونایی» در دو بخش هنری و ادبی برگزار میشود.
وی افزود: حدود یک سال از شیوع ویروس کرونا در جهان میگذرد. در این مدت تغییرات وسیعی در سبک زندگی بشر ایجاد شده و این تغییرات وسیع گذشته از آثار مخرب و زیانبارش، جنبههای مثبتی نیز به همراه داشته است که نباید از آن غافل ماند. با نگاهی به محیط اطرافمان میتوان به وضوح مشاهده کرد، کودکان یکی از اقشاری هستند که از این تغییرات تاثیرات فراوانی متحمل شدهاند. بر این اساس با توجه به اهمیت این دوران تاریخی و لزوم ثبت و ضبط اتفاقات و همچنین ایجاد انگیزه برای کودکان و نوجوانان تصمیم بر آن شد تا برخی از وجوه زندگی کودکان در دوران مواجهه و شیوع ویروس کرونا را در قالب فعالیتهای ادبی و هنری به رقابت بگذاریم.
اینمدرس دانشگاه در ادامه گفت: بههمینخاطر از تمام هنرمندان، اولیای تربیتی، مربیان، پژوهشگران و همچنین تمامی خانوادهها، کودکان و نوجوانان بالای سه سال در هر سطح و حرفهای دعوت میشود تا در این جشنواره شرکت کنند. جشنواره فرهنگیهنری «فرفره» در دو بخش هنری: ۱-عکاسی، ۲-نقاشی و ادبی: ۱-شعر، ۲-داستانکوتاه برگزار خواهد شد و داوری این دوره جشنواره را فریدون عموزاده خلیلی، معصومه یزدانی، علی خانجانی، علیرضا کریمیصارمی، زهرا موسوی و هدی حدادی بر عهده دارند.
کاظمی دینان گفت: همچنین داوری و اهدای جوایز به برگزیدگان این دوره پس از انتخاب هیئت داوران بر اساس ردهبندی سنی مندرج در فراخوان صورت خواهد گرفت که شامل تندیس، لوح سپاس و جوایز نقدی خواهد بود.
سید غلامرضا کاظمی دینان(مشاور دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو)، محمود ترابیان(مدرس علومارتباطات)، محسن حموله(مدیرکل سرگرمیهای سازنده و بازیهای رایانهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان) و بهنام تقیپور(مدیر مسئول ماهنامه قلک) اعضای شورای سیاستگذاری اولین جشنواره فرهنگی هنری «فرفره» هستند.
علاقهمندان میتوانند برای کسب اطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی اینجشنواره به نشانی www.capf.ir مراجعه کنند.
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